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    • Spor
    • 30.12.2021 17:12
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    • 30.12.2021 17:16
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    Sivasspor - Ankaragücü A Spor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Sivasspor sahasında başkent temsilcisi Ankaragücü'nü ağırlıyor. Hakem Bahattin Şimşek yönetiminde Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Sivasspor - Ankaragücü maçını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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    Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Sivasspor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Kritik karşılaşma Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor.

    Heyecan dolu müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Altan üstleniyor.

    Sivasspor - Ankaragücü mücadelesi 17:00'da başladı.



    İLK 11'LER

    Sivasspor: Muammer Zülfikar, Uğur, Camara, Pedro Henrique, Erdoğan, Kerem Atakan, Azubuike, Fajr, Ahmet, Caner, James.

    Ankaragücü: Bahadır Han, Erdi, Şahverdi, Ariyibi, Yasin, Alperen, Ulaş, Geraldo, Cem, Mehmet Murat, Chahechouhe.


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