Sivasspor - Ankaragücü A Spor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın

ASpor CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Sivasspor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Kritik karşılaşma Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor.
Heyecan dolu müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Altan üstleniyor.
Sivasspor - Ankaragücü mücadelesi 17:00'da başladı.
İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer Zülfikar, Uğur, Camara, Pedro Henrique, Erdoğan, Kerem Atakan, Azubuike, Fajr, Ahmet, Caner, James.
Ankaragücü: Bahadır Han, Erdi, Şahverdi, Ariyibi, Yasin, Alperen, Ulaş, Geraldo, Cem, Mehmet Murat, Chahechouhe.