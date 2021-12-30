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    • Spor
    • 30.12.2021 16:59
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    • 30.12.2021 17:08
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    Konyaspor kupada da doludizgin! Konyaspor 2 - 0 Ümraniyespor maç sonucu

    Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Ev sahibi Konyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanarak kupada son 16'ya kaldı.

    Konyaspor kupada da doludizgin!

    Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Ev sahibi Konyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanarak kupada son 16'ya kaldı.

    MAÇIN GOLLERİ
    Konyaspor ikinci yarıya çok hızlı başladı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Michalak sahneye çıktı. Ev sahibi Konyaspor, Polonyalı futbolcusunun golüyle 1-0 öne geçti.

    Dakika 58'i gösterdiğinde bu kez sahneye Ahmed Hassan çıktı. Serdar Gürler'in asistinde Ahmed Hassan fileleri sarstı. Skor 2-0 oldu.

    KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor: Erten, Barış, Adil, Anicic, Alper, Soner, Endri, Serdar, Rahmanovic, Michalak, Ahmed Hassan
    Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Eser, Yiğithan, Ercan, Kartal Kayra, Yusuf Emre, Mustafa Can, Denizhan, Idrissa, Onur

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