Konyaspor kupada da doludizgin! Konyaspor 2 - 0 Ümraniyespor maç sonucu

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Ev sahibi Konyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanarak kupada son 16'ya kaldı.

MAÇIN GOLLERİ

Konyaspor ikinci yarıya çok hızlı başladı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Michalak sahneye çıktı. Ev sahibi Konyaspor, Polonyalı futbolcusunun golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 58'i gösterdiğinde bu kez sahneye Ahmed Hassan çıktı. Serdar Gürler'in asistinde Ahmed Hassan fileleri sarstı. Skor 2-0 oldu.

KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Erten, Barış, Adil, Anicic, Alper, Soner, Endri, Serdar, Rahmanovic, Michalak, Ahmed Hassan

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Eser, Yiğithan, Ercan, Kartal Kayra, Yusuf Emre, Mustafa Can, Denizhan, Idrissa, Onur