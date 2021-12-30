Beşiktaş'ın atom karıncası Necip Uysal! Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki 10 yıllık gerçek: Bir tek o kaldı

BİR TEK NECİP UYSAL KALDI

O da Beşiktaş'ın atom karıncası, istikrar abidesi Necip Uysal… Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2010-11 kadrolarında olup da, hala aktif kadrolarında yer alan tek oyuncu olan Necip, o zamanlar 20 yaşında genç, yıldız adayı bir oyuncuydu.