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    • Spor
    • 30.12.2021 18:16
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    • 30.12.2021 18:31
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    Beşiktaş'ın atom karıncası Necip Uysal! Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki 10 yıllık gerçek: Bir tek o kaldı

    Beşiktaş'ın atom karıncası ve istikrar abidesi Necip Uysal gerçeği... Fenerbahçe, 2010-2011 Süper Kupa maçının oynatılmasını Türkiye Futbol Federasyonu’dan talep etti. Fenerbahçe'nin talebi sonrası Beşiktaşlı Necip Uysal'ın ismi dikkat çekti. İşte Necip Uysal ile ilgili birçok kişinin şaşıracağı o detay...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Bir tek o kaldı

    Fenerbahçe' Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "futbolda şike davası"nda verilen beraatleri onamasının ardından flaş bir açıklama yaptı.

    Fenerbahçe Kulübü, 2011'de oynanmayan Süper Kupa Finali'nin oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

    Fenerbahçe'nin talebi sonrası BeşiktaşNecip Uysal'ın ismi dikkat çekti. 10 yıl önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sadece bir isim yoluna devam ediyor.

    BİR TEK NECİP UYSAL KALDI
    O da Beşiktaş'ın atom karıncası, istikrar abidesi Necip Uysal… Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2010-11 kadrolarında olup da, hala aktif kadrolarında yer alan tek oyuncu olan Necip, o zamanlar 20 yaşında genç, yıldız adayı bir oyuncuydu.

    NECİP UYSAL'IN SÖZLŞEMESİ 2025'TE SONA ERİYOR
    2010-11 sezonuna göz attığımızda Necip Uysal, 24 Süper Lig, 6 Avrupa Ligi ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giydi. 2009 yılından beri Siyah-Beyazlılar'da oynayan Necip Uysal'ın kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.


    Necip Uysal - 2009

        Necip Uysal sözleşmesini tamamlaması durumunda 16 yıl Beşiktaş'ta forma giymiş olacak.

        30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon ise 10 Süper Lig ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi. Fileleri havalandıramadı ama 1 asist yapmayı başardı.

        Beşiktaş altyapısından yetişen tecrübeli oyuncunun 2009 yılında piyasa değeri 100 bin Euro idi. Şimdiki değeri ise 1.2 milyon Euro…
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