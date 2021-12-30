Beşiktaş'ın atom karıncası Necip Uysal! Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki 10 yıllık gerçek: Bir tek o kaldı

Fenerbahçe' Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "futbolda şike davası"nda verilen beraatleri onamasının ardından flaş bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, 2011'de oynanmayan Süper Kupa Finali'nin oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.
Fenerbahçe'nin talebi sonrası Beşiktaşlı Necip Uysal'ın ismi dikkat çekti. 10 yıl önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sadece bir isim yoluna devam ediyor.
BİR TEK NECİP UYSAL KALDI
O da Beşiktaş'ın atom karıncası, istikrar abidesi Necip Uysal… Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2010-11 kadrolarında olup da, hala aktif kadrolarında yer alan tek oyuncu olan Necip, o zamanlar 20 yaşında genç, yıldız adayı bir oyuncuydu.
NECİP UYSAL'IN SÖZLŞEMESİ 2025'TE SONA ERİYOR
2010-11 sezonuna göz attığımızda Necip Uysal, 24 Süper Lig, 6 Avrupa Ligi ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giydi. 2009 yılından beri Siyah-Beyazlılar'da oynayan Necip Uysal'ın kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Necip Uysal - 2009