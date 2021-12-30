Sinan Gümüş Başakşehir yolcusu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden beri Sinan Gümüş'ü çok beğendiği ve yönetime bu transferin bitmesi için baskı yaptığı öğrenildi.
Fenerbahçe'ye 2020 yılında İtalya Ligi ekiplerinden Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen 27 yaşındaki kanat forvetin Sarı-Lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 600 bin Euro olan Sinan Gümüş, Süper Lig'de 103 maça çıkarken 27 kez fileleri havalandırdı ve 8 gole imza attı.