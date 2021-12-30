Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.12.2021 13:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2021 13:23
    ABONE OL

    Sinan Gümüş Başakşehir yolcusu

    Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira döneminde kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncunun yeni adresi belli oluyor. Sinan Gümüş’ün Ocak ayı transfer döneminde Medipol Başakşehir’e transfer olacağı konuşuluyor.

    Onur Koçhan
    Sinan Gümüş Başakşehir yolcusu

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden beri Sinan Gümüş'ü çok beğendiği ve yönetime bu transferin bitmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

    Fenerbahçe'ye 2020 yılında İtalya Ligi ekiplerinden Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen 27 yaşındaki kanat forvetin Sarı-Lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

    Güncel piyasa değeri 600 bin Euro olan Sinan Gümüş, Süper Lig'de 103 maça çıkarken 27 kez fileleri havalandırdı ve 8 gole imza attı.
        CHP’li belediyeler hizmet yerine partiye çalışıyor!
        Haberler Spor Sinan Gümüş Başakşehir yolcusu
            SON DAKİKA