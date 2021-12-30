Fenerbahçe'de taraftar Jorge Jesus'u istiyor! Dikkat çeken şampiyonluk istatistiği

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlardaki puan ortalaması Süper Lig'in şampiyonluk ortalamasıyla doğru orantılı.
TARAFTARLAR JESUS'U İSTİYOR
Bu yüzden sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da Jorge Jesus'un takımın başına geçmesini çok istiyor. 67 yaşındaki teknik adam, son olarak Benfica'da çalıştı. 83 maça çıktı ve 2.11 puan ortalaması yakaladı. Bu ortalama da Süper Lig şampiyonluğu için yeterli bir ortalama.
Benfica'dan önce Flamengo'yu çalıştıran tecrübeli teknik adam, orada da 49 karşılaşmada 2.41 puan ortalaması yakaladı. Yine Al Hilal'de 2.45, Sporting Lizbon'da 2.07 ve Benfica'daki ilk döneminde de 2.27 puan ortalamalarına ulaştı.