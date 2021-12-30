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    • 30.12.2021 12:21
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    • 30.12.2021 12:28
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    Fenerbahçe'de taraftar Jorge Jesus'u istiyor! Dikkat çeken şampiyonluk istatistiği

    Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer alan ünlü Portekizli teknik adamın son dönemdeki başarısı Sarı-Lacivertli taraftarların da iştahını kabartıyor. Jorge Jesus’un çalıştırdığı takımlardaki puan ortalaması Süper Lig’in şampiyonluk ortalamasıyla doğru orantılı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de taraftar Jorge Jesus’u istiyor

    Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlardaki puan ortalaması Süper Lig'in şampiyonluk ortalamasıyla doğru orantılı.

    TARAFTARLAR JESUS'U İSTİYOR
    Bu yüzden sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da Jorge Jesus'un takımın başına geçmesini çok istiyor. 67 yaşındaki teknik adam, son olarak Benfica'da çalıştı. 83 maça çıktı ve 2.11 puan ortalaması yakaladı. Bu ortalama da Süper Lig şampiyonluğu için yeterli bir ortalama.

    Benfica'dan önce Flamengo'yu çalıştıran tecrübeli teknik adam, orada da 49 karşılaşmada 2.41 puan ortalaması yakaladı. Yine Al Hilal'de 2.45, Sporting Lizbon'da 2.07 ve Benfica'daki ilk döneminde de 2.27 puan ortalamalarına ulaştı.

        Jorge Jesus, Slaven Bilic ve Joachim Löw'e göre kulüp takımlarında çok daha başarılı sonuçlara imza attı. Jorge Jesus'un kariyerinde 3 Portekiz Ligi, 1 Brezilya Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

        Şu an boşta olan tecrübeli çalıştırıcı sahaya genel olarak 4-1-3-2 taktiğiyle çıkıyor. Fenerbahçe Yönetimi, birkaç gün içinde hoca konusunda kararını açıklayacak.

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