Fenerbahçe'de taraftar Jorge Jesus'u istiyor! Dikkat çeken şampiyonluk istatistiği

TARAFTARLAR JESUS'U İSTİYOR

Bu yüzden sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da Jorge Jesus'un takımın başına geçmesini çok istiyor. 67 yaşındaki teknik adam, son olarak Benfica'da çalıştı. 83 maça çıktı ve 2.11 puan ortalaması yakaladı. Bu ortalama da Süper Lig şampiyonluğu için yeterli bir ortalama.