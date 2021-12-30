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    • Spor
    • 30.12.2021 18:16
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    • 30.12.2021 18:17
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    La Liga'da koronavirüs depremi! Ligler ertelenecek mi?

    Omicron varyantının etkisiyle tüm dünyada koronavirüs vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Artan vaka sayısı La Liga'yı da vurdu. La Liga'da top koşturan 141 ismin testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle liglerin ertelenmesinin gündeme geldiği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    La Liga’da korona depremi! Ligler ertelenecek mi?

    Tüm dünyada yeniden etkisini artıran coronavirüs bu kez de La Liga'yı vurdu. İspanya'da şu anda 141 Covid-19 vakası olduğu ve sayının sürekli arttığı öğrenildi.

    Özellikle Omicron varyartının ortaya çıkmasının ardından yeniden yükselişe geçen vakalar kontrol edilemez bir boyuta ulaşmış durumda. Birçok kulüp, ligin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunurken tüm gözler La Liga yönetimine çevrildi.



    Atletico Madrid'in hafta sonu karşılaşacağı Rayo Vallenaco'da tam 19 Covid-19 vakası açıklanırken, büyük ihtimalle maçın erteleneceği öğrenildi.
    Barcelona'da Covid-19'a yakalanan futbolcuların sayısı 10'a yükselmiş durumda. Real Madrid'de ise son açıklanan rakamlara göre tam 8 ismin testi pozitif çıktı.



        İspanyol basını tüm takımlarda Covid-19 vakalarının çoğaldığını ve tablonun böyle gitmesi sürmesi halinde La Liga'nın durdurulmasından başka seçeneğin kalmayacağını vurguluyor.

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