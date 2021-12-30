La Liga'da koronavirüs depremi! Ligler ertelenecek mi?

Özellikle Omicron varyartının ortaya çıkmasının ardından yeniden yükselişe geçen vakalar kontrol edilemez bir boyuta ulaşmış durumda. Birçok kulüp, ligin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunurken tüm gözler La Liga yönetimine çevrildi.
Atletico Madrid'in hafta sonu karşılaşacağı Rayo Vallenaco'da tam 19 Covid-19 vakası açıklanırken, büyük ihtimalle maçın erteleneceği öğrenildi.
Barcelona'da Covid-19'a yakalanan futbolcuların sayısı 10'a yükselmiş durumda. Real Madrid'de ise son açıklanan rakamlara göre tam 8 ismin testi pozitif çıktı.