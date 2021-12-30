CANLI | Gaziantep FK - Bursaspor maçı A Spor canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Ümit Öztürk yönetiyor. Maçın canlı yayınını haberimizden de izleyebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Bursaspor maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 18:30'ten itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - BURSASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Mustafa, Oğuz, Tosca, Ertuğrul, Caulker, Halil İbrahim, Messaoudi, Merkel, Maxim, Enver Cenk, Figueiredo

Bursaspor: Canberk, Onur, Taha, Capan, Uğur, Hasan, Kubilay, Burak, İsmail, Alasgarov, Batuhan