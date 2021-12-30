Barcelona transfer etti Kayserispor'da kadroya giremiyor! 17'lik Emre Demir kulübeye demir attı

Türk futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olan Emre Demir'in Barcelona'ya transferi büyük ses getirmişti. 17 yaşındaki futbolcunun Eylül ayında Katalan kulübüyle sözleşme imzaladığı resmen açıklanmıştı.
Sezon sonunda Barcelona'nın yolunu tutacak olan Emre Demir yetenekleriyle İspanyol devini etkilese de Kayserispor'da durum böyle değil. Genç yıldız bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla ligde sadece 16 dakika forma giyebildi. Emre 8. haftadaki Trabzonspor maçında 3 dakika, 17. haftadaki Gaziantep FK maçında 11 dakika, son olarak da 19. haftadaki Sivasspor maçında 2 dakika oynayabildi.
Genç futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 148 dakika sahada kaldı. Şu anda U19 Milli Takımımız'ın formasını giyen Emre Demir'in Kayserispor'da neredeyse hiç süre alamaması sosyal medyada büyük tepkilere yol açıyor.