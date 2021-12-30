Barcelona transfer etti Kayserispor'da kadroya giremiyor! 17'lik Emre Demir kulübeye demir attı





Sezon sonunda Barcelona'nın yolunu tutacak olan Emre Demir yetenekleriyle İspanyol devini etkilese de Kayserispor'da durum böyle değil. Genç yıldız bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla ligde sadece 16 dakika forma giyebildi. Emre 8. haftadaki Trabzonspor maçında 3 dakika, 17. haftadaki Gaziantep FK maçında 11 dakika, son olarak da 19. haftadaki Sivasspor maçında 2 dakika oynayabildi.