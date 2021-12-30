Kartal, Trabzon’un eski yıldızını istiyor! Ekuban hamlesi

Teknik direktör konusunda kesin kararını 5 Ocak'taki Süper Kupa maçından sonra verecek olan Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları başladı. Flaş bir hamle yapan Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'a kancayı attı. Sezon başında bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olan Ganalı yıldız beklentilerin çok altında kaldı. İtalyan ekibinde 17 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen Ekuban'ın takımdan ayrılmak istediği uzun süredir konuşuluyor. Beşiktaş'ın Genoa'ya kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Forvetin her bölgesinde ve 10 numara pozisyonnda görev yapabilen Ekuban, Trabzonspor forması altında çok başarılı bir performans sergilemişti. Siyah-Beyazlı yönetimin teknik direktör kararından bağımsız olarak yıldız futbolcunun transferini bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.