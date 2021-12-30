Barcelona'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İspanyol devi Barcelona'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve İspanyol oyuncu Gavi'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

EFES'İN RAKİBİ KAZAN

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak. Kazan kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

MOUBANDJE ATAĞI

Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla tamamlayan Göztepe'de transfer harekatı başladı. Sarı-Kırmızılılar, Dinamo Zagreb'in sol beki François Moubandje'nin peşinde.

KARTAL'IN KUPADAKİ RAKİBİ ALTAY

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş bu akşam sahne alıyor. Siyah- Beyazlılar renkdaşı Altay'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 21.00'de A SPOR'dan yayınlanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

BUGÜN 6 HEYECAN VAR

Kupada 5. tur heyecanı bugün sona erecek. Beşiktaş- Altay maçının dışında 5 karşılaşma daha oynanacak ve tur atlayan takımlar netleşecek. Bugün oynanacak tüm maçlar A Spor'dan naklen yayınlanacak.

KARAVELİ'DEN ROTASYON KARARI

Teknik sorumlu Önder Karaveli bugün Altay karşısına farklı bir 11'le çıkacak. Genç hocanın Serdar, Can, Atiba, Kenan ve Güven'e şans vermesi bekleniyor.

RİVA'DA ÖZEL TOPLANTI

Riva'da özel toplantı... Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu, Riva'da dün toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da yer aldığı çalışma grubu toplantısında, TFF Danışmanı David Elleray de çevrim içi olarak yer aldı. Çalışma grubu, MHK'nin yapısı ve işleyişi, Türk hakemliğinin organizasyonu, hakemlerin gelişimi, VAR kullanımı ve eğitimleri gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

SİNAN GÜMÜŞ BEKLEYİŞTE!

F.Bahçe'de kadro dışı durumda bulunan Sinan Gümüş, devre arasında gelecek transfer tekliflerine odaklandı. 27 yaşındaki futbolcu sezon başında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Süper Lig'den birçok takımın onun için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Gümüş, geçen sezon Fenerbahçe'de 20 maçta 3 gol ve 1 asist ile mücadele etmişti.

F.BAHÇE'Yİ UÇURURUM!

Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı... Vural, göreve gelmesi durmunda Fenerbahçe'yi uçaracağını da sözlerine ekledi.

İSTİKRAR ABİDESİ SZALAİ

Süper Lig'de 19 maçın 18'inde forma giyen ve toplam 1464 dakika sahada kalan Macar stoper Attila Szalai, en istikrarlı oyuncu olarak ön plana çıktı.

EMENİKE'DEN YILDIRIM ZİYARET

F.Bahçe'nin eski futbolcusu Emenike, eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım, Emenike'ye 3 Temmuz Sözde Şike Davası'ndaki duruşundan dolayı teşekkür etti.

DARÜŞŞAFAKA AFYON'U FARKLI MAĞLUP ETTİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen maçta Darüşşafaka, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 115-64 yendi. Maçta ilk devre de konuk ekibin 65-32'lik üstünlüğü ile geçildi. Darüşşafaka adına 22 sayı kaydeden Cullough, takımının en skorer ismi olmayı başardı.

KORKMAZ İSTİFA ETTİ HEDEFTE FARİOLİ VAR

Alanyaspor'da teknik direktörü Bülent Korkmaz istifa ettiğini açıkladı. Akdeniz ekibinin Korkmaz'ın yerine Karagümrük'ten ayrılan Farioli ile görüşme yaptığı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE ATAŞEHİR'İ 3-0'LIK SKORLA GEÇTİ

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta dün oynandı. A Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Ataşehir Belediye'yi 3-0 yendi. Beşiktaş da Fatih Vatanspor'u aynı skorla geçti. Karagümrük, Galatasaray'ı 1-0 yenerken Trabzonspor deplasmanda İlkadım'ı 5-1 yendi.

ALANYA'DAN GOL ŞOV

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor evinde Mardin 1969'u 5-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Ev sahibi ekibin gollerini 17, 30 ve 48. dakikalarda Khuoma Babacar, 33. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 53. dakikada Oğuz Aydın attı. Babacar, kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı. Fatih Karagümrük ise Bodrumspor'u 4-0 yenerek turladı... İstanbul ekibinin gollerini 11. dakikada Luckassen, 25. dakikada Borini, 32. dakikada frikikten Biglia ve 43. dakikada Vato kaydetti. Adana Demirspor ise Ankaraspor'u 3-2'lik skorla geçti. Güney ekibi Akintola, Samet Akaydin ve Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle tur attı. Samsunspor'u 1-0 yenen Göztepe de adını son 16'ya yazdırmayı başardı.