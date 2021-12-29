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    Trabzonspor stoper arayışlarına hız verdi! Fırtına PAOK'da forma giyen Ingason'a teklif yaptı

    Edgar Ie’nin sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarına hız veren Trabzonspor, PAOK formasını giyen İzlandalı Sverrir Ingi Ingason için teklif yaptı.

    Ingason sesleri!
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    Aratransfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Savunmanın kilit ismi Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Bordo-Mavililer rotasını Yunanistan'a çevirdi.



    Yönetim, PAOK formasını giyen Sverrir Ingi Ingason'a kancayı attı. Alınan bilgilere göre Trabzonspor, Yunan kulübüne 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yaptı. PAOK ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sverrir Ingi Ingason bu sezon 8 maçta forma giyebildi. 39 kez İzlanda Milli Takımı'nda görev yapan tecrübeli yıldızın Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği, kulüpler arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz için kiralama teklifini yaptı. Polonyalı yıldızın transferinin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor stoper arayışlarına hız verdi! Fırtına PAOK'da forma giyen Ingason'a teklif yaptı
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