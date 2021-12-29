Trabzonspor stoper arayışlarına hız verdi! Fırtına PAOK'da forma giyen Ingason'a teklif yaptı





Yönetim, PAOK formasını giyen Sverrir Ingi Ingason'a kancayı attı. Alınan bilgilere göre Trabzonspor, Yunan kulübüne 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yaptı. PAOK ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sverrir Ingi Ingason bu sezon 8 maçta forma giyebildi. 39 kez İzlanda Milli Takımı'nda görev yapan tecrübeli yıldızın Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği, kulüpler arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz için kiralama teklifini yaptı. Polonyalı yıldızın transferinin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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