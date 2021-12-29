Lige havlu atan aslan kupada Denizli'ye elendi

G.Saray'a büyük şok! Sarı- Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda evinde 1. Lig'de 18. sırada yer alan zayıf rakibi Denizli'ye normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten maçta penaltılarla 6-5 yenilerek kupadan elendi. Konuk ekip 9. dakikada yakaladığı kontra atakta İlhan Depe'nin şık vuruşu ile 1-0 öne geçti. Cimbom, 29. dakikada Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından attığı golle dengeyi sağladı: 1-1. Denizlispor, 38'de yine kontra ataktan Galatasaray'ı avladı ve Darri konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray'da 49'da Mohamed'in asistinde Halil Dervişoğlu, ağları sarsarak skorda bir kez daha eşitliği sağladı. Bu golden 1 dakika sonra Mohamed bu kez Sarı-Kırmızılı takımı 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. 90+7 sonrası üst üste kullandığı kornerde Nelsson'un kendi kalesine attığı golle durumu 3-3 yapan Denizli maçı uzatmaya taşıdı. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de sonuç değişmeyince maç penaltılara gitti. Penaltılar neticesinde Denizli 6-5 maçı kazandı ve tur atladı.
TERİM: BUNUN İZAHI YOK!
Denizli yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefinde olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupadan elendikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Terim, "Alınan sonucunun bir izahı yok. Böyle oynayıp elenmek hoş değil. Çok üzgünüm." diye konuştu. Terim, Denizlispor maçında yenilen gollerin ardından küplere bindi. Futbolcularına sert şekilde yüklendi.