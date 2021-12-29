Lige havlu atan aslan kupada Denizli'ye elendi





İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray'da 49'da Mohamed'in asistinde Halil Dervişoğlu, ağları sarsarak skorda bir kez daha eşitliği sağladı. Bu golden 1 dakika sonra Mohamed bu kez Sarı-Kırmızılı takımı 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. 90+7 sonrası üst üste kullandığı kornerde Nelsson'un kendi kalesine attığı golle durumu 3-3 yapan Denizli maçı uzatmaya taşıdı. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de sonuç değişmeyince maç penaltılara gitti. Penaltılar neticesinde Denizli 6-5 maçı kazandı ve tur atladı.