Lig lideri Trabzonspor Bolu'yu da yendi! Kupada son 16’ya yükseldi...





AVCI: TECRÜBELİ BİR STOPER ALACAĞIZ

Abdullah Avcı, transfer çalışmalarına dair açıklama yaptı Trabzonspor teknik Direktörü Abdullah Avcı, Boluspor maçı sonrası transferle ilgili konuştu. Avcı, "Tecrübeli bir stoper transfer edeceğiz. Oynamış oyuncu ağırlıklı tercihimiz olacak. Ayrıca sol bek ve sağ kanat alacağız" ifadelerini kullandı.