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    Lig lideri Trabzonspor Bolu'yu da yendi! Kupada son 16’ya yükseldi...

    Ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, kupada da durdurulamıyor. Bordo-Mavililer, kupada 5. turda Boluspor’u Koita’nın golüyle mağlup etti. Ligden sonra kupada da yoluna doludizgin devam etmeyi bildi.

    Kupada da fırtına

    Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. 42. dakikada Koita'nın şutunu savunma blokladı. 43. dakikada ise Yunus Mallı'nın sert şutunu kaleci Selmani blokladı.



    FODE KOİTA SESSİZLİĞİ BOZDU
    48. dakikada Bakasetas'ın pasında Fode Koita topu ağlara yolladı ve Trabzon'u öne geçirdi: 1-0. Koita 61'de ise önce kaleyi bulamadı, ardından çektiği şutta kaleci Selmani'yi geçemedi.



    SELMANİ GOLE İZİN VERMEDİ
    83. dakikada Siopis'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Selmani topa sahip oldu. Maç 1-0 Trabzonspor lehine bitti. Bordo-Mavililer tur atlamayı bildi.



        AVCI: TECRÜBELİ BİR STOPER ALACAĞIZ
        Abdullah Avcı, transfer çalışmalarına dair açıklama yaptı Trabzonspor teknik Direktörü Abdullah Avcı, Boluspor maçı sonrası transferle ilgili konuştu. Avcı, "Tecrübeli bir stoper transfer edeceğiz. Oynamış oyuncu ağırlıklı tercihimiz olacak. Ayrıca sol bek ve sağ kanat alacağız" ifadelerini kullandı.



        11'DE 10 DEĞİŞİKLİK
        Abdullah Avcı, Bolu karşısında ligde fazla şans bulamayan futbolcularına yer verdi.ilk 11'de Başakşehir maçına göre 10 oyuncu farklıydı.

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