Lig lideri Trabzonspor Bolu'yu da yendi! Kupada son 16’ya yükseldi...

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. 42. dakikada Koita'nın şutunu savunma blokladı. 43. dakikada ise Yunus Mallı'nın sert şutunu kaleci Selmani blokladı.
FODE KOİTA SESSİZLİĞİ BOZDU
48. dakikada Bakasetas'ın pasında Fode Koita topu ağlara yolladı ve Trabzon'u öne geçirdi: 1-0. Koita 61'de ise önce kaleyi bulamadı, ardından çektiği şutta kaleci Selmani'yi geçemedi.
SELMANİ GOLE İZİN VERMEDİ
83. dakikada Siopis'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Selmani topa sahip oldu. Maç 1-0 Trabzonspor lehine bitti. Bordo-Mavililer tur atlamayı bildi.