Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İtalyan ve İspanyol basını Macar stoper Szalai ile ilgili çok flaş iddialar ortaya attı

    Çizme basınına göre Napoli Sportif Direktörü Giuntoli, İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Milan da Kjaer’in yerine Szalai’yi istiyor. İspanyollar ise, “Fenerbahçe, Umtiti’nin peşinde” dedi...

    Szalai çılgınlığ

    Son iki sezonda gösterdiği müthiş performans ile Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçeli Attila Szalai koptu gidiyor. İtalyan basını, Macar yıldızla ilgili flaş iddiaları gündeme getirdi. Szalai'nin en ciddi taliplerinden Napoli'nin resmen harekete geçtiği ifade edildi.



    ELJİF ELMAS'I DA BİTİRMİŞTİ
    2019 yılında Eljif Elmas transferini bitiren Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Ocak ayının ilk haftasında Szalai pazarlıkları için İstanbul'a geleceği belirtiliyor.



    MİLAN TEKLİF HAZIRLIĞINDA
    Bir başka iddiaya göre ise Simon Kjaer'in ağır sakatlığı ile sarsılan Milan, Szalai'yi gözüne kestirdi. İtalyan devinin Macar yıldız için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
        Emekli zammına 4’lü formül
        Haberler Spor İtalyan ve İspanyol basını Macar stoper Szalai ile ilgili çok flaş iddialar ortaya attı
            SON DAKİKA