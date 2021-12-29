İtalyan ve İspanyol basını Macar stoper Szalai ile ilgili çok flaş iddialar ortaya attı

Son iki sezonda gösterdiği müthiş performans ile Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçeli Attila Szalai koptu gidiyor. İtalyan basını, Macar yıldızla ilgili flaş iddiaları gündeme getirdi. Szalai'nin en ciddi taliplerinden Napoli'nin resmen harekete geçtiği ifade edildi.
ELJİF ELMAS'I DA BİTİRMİŞTİ
2019 yılında Eljif Elmas transferini bitiren Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Ocak ayının ilk haftasında Szalai pazarlıkları için İstanbul'a geleceği belirtiliyor.
MİLAN TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Bir başka iddiaya göre ise Simon Kjaer'in ağır sakatlığı ile sarsılan Milan, Szalai'yi gözüne kestirdi. İtalyan devinin Macar yıldız için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.