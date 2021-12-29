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    • Spor
    • 29.12.2021 23:40
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    • 29.12.2021 23:40
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    Fenerbahçe - Afyonspor maçı geniş özeti ve golleri! ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı kaç kaç bitti?

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün Fenerbahçe ve Afjet Afyonspor karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücedeleyi hakem Turgut Doman yönetti. Kritik mücadelede iki takım galibiyet arayışında oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe ve Afjet Afyonspor maçının geniş özeti ve golleri araştırılmaya başlandı. ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Afyonspor maçı geniş özeti ve golleri! ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı kaç kaç bitti?

    Ziraat türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 5. turda bugün Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u konuk etti. ZTK 5. tur maçında Turgut Doman hakemlik yaptı. Saat 21.00'de başlayan maç hakkında taraftarlar araştırmalara başladı. Peki, ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

    SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe, normal süresi golsüz beraberlikle biten maçta Afjet Afyonspor'u uzatmalarda attığı gollerle 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin gollerini 94. dakikada penaltıdan Valencia ve 99. dakikada Osayi-Samuel attı.

    Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe, TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk etti.

    Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçta hakem Turgut Doman düdük çaldı. Doman'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ile İbrahim Bozbey üstlendi.

        Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        Normal süresi 0-0 sona eren zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'ye turu getiren goller uzatmalarda geldi.

        94. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, 99. dakikada Osayi Samuel ile farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

        Fenerbahçe bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.



        İLK 11'LER

        Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Tisserand, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Crespo, Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Pelkas, Valencia.

        Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Celal Hanalp, Emre Dayan, Erdinç Pekgöz, Nazmi Candoğan, Doğan Ateş, Süleyman Olgun, Doğukhan Emeksiz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay


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        Haberler Spor Fenerbahçe - Afyonspor maçı geniş özeti ve golleri! ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı kaç kaç bitti?
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