Fenerbahçe - Afyonspor maçı geniş özeti ve golleri! ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 5. turda bugün Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u konuk etti. ZTK 5. tur maçında Turgut Doman hakemlik yaptı. Saat 21.00'de başlayan maç hakkında taraftarlar araştırmalara başladı. Peki, ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe, normal süresi golsüz beraberlikle biten maçta Afjet Afyonspor'u uzatmalarda attığı gollerle 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin gollerini 94. dakikada penaltıdan Valencia ve 99. dakikada Osayi-Samuel attı.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe, TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçta hakem Turgut Doman düdük çaldı. Doman'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ile İbrahim Bozbey üstlendi.