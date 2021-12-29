Fenerbahçe - Afyonspor maçı geniş özeti ve golleri! ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 5. turda bugün Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u konuk etti. ZTK 5. tur maçında Turgut Doman hakemlik yaptı. Saat 21.00'de başlayan maç hakkında taraftarlar araştırmalara başladı. Peki, ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...