Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor.

ASpor CANLI YAYIN



İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Utku, Rayyan, Luckassen, Burak, Alparslan, Biglia, Adnan, Erhun Aksel, Borini, Vato, Tunay

BODRUMSPOR: Egemen, Ali Eren, Erkan, Samet, Apti Mert, Muhammet, Adem Metin, Celal, Medeni, İsmail, Cenk

Karagümrük - Bodrumspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz.









Fatih Karagümrük kupa maçında sürprize izin vermek istemiyor. Bodrumspor ise deplasmanda kazanarak büyük sürprize imza atmak istiyor.

ATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük ile Bodrumspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Aleks Taşçıoğlu ve Kamil Çetin, Uğurlu'nun yardımcıları olarak görev alıyor.



FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 15.00'te başlayan ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.