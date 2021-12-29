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    • Spor
    • 29.12.2021 15:00
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    • 29.12.2021 15:06
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    Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı CANLI | Karagümrük Bodrum maçı izle | A Spor canlı yayın izle

    Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Türkiye Kupası 5. tur maçında 2. lig ekibi Bodrumspor'la karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Fatih Karagümrük - Bodrumspor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor.

    ASpor CANLI YAYIN


    İLK 11'LER
    FATİH KARAGÜMRÜK: Utku, Rayyan, Luckassen, Burak, Alparslan, Biglia, Adnan, Erhun Aksel, Borini, Vato, Tunay
    BODRUMSPOR: Egemen, Ali Eren, Erkan, Samet, Apti Mert, Muhammet, Adem Metin, Celal, Medeni, İsmail, Cenk

    Karagümrük - Bodrumspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz.




    Fatih Karagümrük kupa maçında sürprize izin vermek istemiyor. Bodrumspor ise deplasmanda kazanarak büyük sürprize imza atmak istiyor.

    ATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Fatih Karagümrük ile Bodrumspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Aleks Taşçıoğlu ve Kamil Çetin, Uğurlu'nun yardımcıları olarak görev alıyor.


    FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
    Saat 15.00'te başlayan ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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