Fenerbahçe Yılmaz Vural sesleri | Tecrübeli teknik adam: Bazı yöneticilerle görüştüm! İnşallah Ali Bey'i ikna ederler

Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir.

Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı.