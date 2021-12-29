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    • Spor
    • 29.12.2021 14:19
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    • 29.12.2021 14:46
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    Fenerbahçe Yılmaz Vural sesleri | Tecrübeli teknik adam: Bazı yöneticilerle görüştüm! İnşallah Ali Bey'i ikna ederler

    Fenerbahçe Yılmaz Vural sesleri yeniden yükselmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin her teknik direktör arayışında 'Yılmaz Vural' sesleri yükselirken durum bu kez çok farklı! Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Vural, "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Bey'i ikna ederler" dedi.

    İHA
    Yılmaz Vural F.Bahçeli yöneticililerle görüştü

    Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına TGRT Haber'de yayınlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni'nde cevap verdi.

    Fenerbahçe'yi çok istediğini belirten Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" diye konuştu.

    Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir.

    Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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    Yılmaz Vural F.Bahçeli yöneticililerle görüştü
    Haberler Spor Fenerbahçe Yılmaz Vural sesleri | Tecrübeli teknik adam: Bazı yöneticilerle görüştüm! İnşallah Ali Bey'i ikna ederler
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