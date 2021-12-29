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    • 29.12.2021 14:56
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    • 29.12.2021 15:09
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    Beşiktaş yönetimi Alex Teixeira için ikiye bölünmüş durumda! Brezilyalı yıldızın bir golü 13 milyon 650 bin lira

    Beşiktaş’a büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız ilk devrede bekleneni karşılayamadı. Siyah-Beyazlı Yönetim ilk yarıda beklentilere karşılık veremeyen Alex Teixeira için ikiye bölünmüş durumda. Kimi yöneticiler gelen teklifleri değerlendirmeleri gerektiğini belirtirken kimileri ise karşı görüş bildiriyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Bir golü 13 milyon 650 bin lira

    Siyah-Beyazlılar'dan yıllık 3 milyon Euro kazanacak olan Sambacı, bu sezon 900 bin Euro imza parasını da cebine indirecek. Kara Kartal'ın yıldızı ilk devrede 1.5 milyon Euro maaşın yanı sıra 450 bin Euro imza parasını da kazanmış oldu.

    Alex Teixeira ilk devre sonunda sadece 13 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Bunun karşılığında ise 27 milyon 300 bin lira kazandı. Brezilyalı yıldızın bir golü 13 milyon 650 bin liraya denk geliyor.

    31 yaşındaki yıldız oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.



    Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Sambacı, bu sezon kas ve uyluk sakatlıkları yaşayarak birçok maçı kaçırmak zorunda kaldı.

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    Haberler Spor Beşiktaş yönetimi Alex Teixeira için ikiye bölünmüş durumda! Brezilyalı yıldızın bir golü 13 milyon 650 bin lira
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