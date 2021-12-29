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    • Spor
    • 29.12.2021 14:18
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    • 29.12.2021 14:18
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    Trabzonspor için Hannes Wolf iddiası!

    Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bordo-Mavililer’in Bundesliga’nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach’ın yıldızı Hannes Wolf ile ilgilendiği iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fırtına için Wolf iddiası! 2 takım daha istiyor

    Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bordo-Mavililer'in Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach'ın yıldızı ile ilgilendiği iddia edildi.

    RAPİD WİEN DE OYUNCUNUN PEŞİNDE
    Goal.com editörü Ronan Murphy'nin haberine göre Karadeniz Fırtınası, Avusturyalı genç yıldız Hannes Wolf'ü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

    Murphy'ye göre Trabzonspor dışında İskoç devi Celtic ve Avusturya ekibi Rapid Wien de oyuncunun peşinde.

        İKİ KANATTA DA GÖREV ALABİLİYOR
        22 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Wolf 10 numara pozisyonunun dışında iki kanatta da görev alabiliyor.

        Bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen Wolf'ün gol ve asisti bulunmuyor. Genç yetenek yaz transfer döneminde 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Kulüp kariyerinde ise 188 karşılaşmaya çıkan Wolf, 41 gol atarken 36 da asiste imza attı.

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