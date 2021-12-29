Trabzonspor için Hannes Wolf iddiası!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bordo-Mavililer'in Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach'ın yıldızı ile ilgilendiği iddia edildi.
RAPİD WİEN DE OYUNCUNUN PEŞİNDE
Goal.com editörü Ronan Murphy'nin haberine göre Karadeniz Fırtınası, Avusturyalı genç yıldız Hannes Wolf'ü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Murphy'ye göre Trabzonspor dışında İskoç devi Celtic ve Avusturya ekibi Rapid Wien de oyuncunun peşinde.