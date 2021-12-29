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    • Spor
    • 29.12.2021 11:44
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    • 29.12.2021 11:44
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    Fenerbahçe için Olunga iddiası! Körfez'den Kenyalı forvet...

    Teknik direktör arayışlarına yoğunlaşan Fenerbahçe için Katar medyasından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler’in Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail’in santrforu Michael Olunga ile yakından ilgilendiği belirtildi.

    Onur Koçhan
    Fenerbahçe için Kenyalı Olunga iddiası!

    Katar medyası, Fenerbahçe Yönetimi'nin yıldız golcüyü transfer etmekte oldukça kararlı olduğunu da sayfalarına taşıdı.



    Ocak ayında Japon Ligi ekiplerinden Kashiwa Reysol'dan 6 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer edilen 27 yaşındaki yıldız futbolcu tam bir gol makinesi… Bu sezon çıktığı 19 maçta 26 gole imza atan Olunga, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.



    Tecrübeli oyuncunun La Liga tecrübesi de bulunuyor. Olunga, 2017-2018 yılları arasında Girona'da forma giydi. Kenya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Olunga, 46 karşılaşmada 19 gole imza attı.



        Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Kenyalı santrfor, 169 maça çıkarken 111 gol ve 20 asistle muhteşem bir istatistiğe imza attı. Olunga'nın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
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