Fenerbahçe için Olunga iddiası! Körfez'den Kenyalı forvet...

Katar medyası, Fenerbahçe Yönetimi'nin yıldız golcüyü transfer etmekte oldukça kararlı olduğunu da sayfalarına taşıdı.
Ocak ayında Japon Ligi ekiplerinden Kashiwa Reysol'dan 6 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer edilen 27 yaşındaki yıldız futbolcu tam bir gol makinesi… Bu sezon çıktığı 19 maçta 26 gole imza atan Olunga, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Tecrübeli oyuncunun La Liga tecrübesi de bulunuyor. Olunga, 2017-2018 yılları arasında Girona'da forma giydi. Kenya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Olunga, 46 karşılaşmada 19 gole imza attı.