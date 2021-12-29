Fenerbahçe için Olunga iddiası! Körfez'den Kenyalı forvet...





Ocak ayında Japon Ligi ekiplerinden Kashiwa Reysol'dan 6 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer edilen 27 yaşındaki yıldız futbolcu tam bir gol makinesi… Bu sezon çıktığı 19 maçta 26 gole imza atan Olunga, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.