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    • Spor
    • 29.12.2021 11:30
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    • 29.12.2021 11:35
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    Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Efecan Karaca için sıkı pazarlık: İşte rakamlar

    Trabzonspor, devre arasında sağ kanadını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Henüz transfer dönemi başlamamasına rağmen sol kanadı Kouassi ile güçlendiren Bordo-Mavililer, sağ kanat için ise Efecan Karaca ile anlaşmak üzere.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Efecan Karaca için sıkı pazarlık!

    Karadeniz Fırtınası, Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu ile büyük ölçüde el sıkıştı. Ancak Akdeniz ekibi ile bonservis pazarlığı sürüyor. Alanyaspor, 32 yaşında ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.


    Bordo-Mavililer ise bu rakamı 800 bin Euro'ya kadar düşürüp transferi resmi olarak sonlandırmak istiyor.


    TRANSFER DÖNEMİ 12 OCAK'TA BAŞLIYOR
    Bilindiği gibi iki kulüp arasında anlaşma olsa dahi transfer resmi olarak 12 Ocak'ta açıklanabiliyor. Çünkü ara transfer dönemi resmi olarak 12 Ocak'ta start alıyor.
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        Haberler Spor Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Efecan Karaca için sıkı pazarlık: İşte rakamlar
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