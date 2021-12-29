Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Efecan Karaca için sıkı pazarlık: İşte rakamlar

Karadeniz Fırtınası, Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu ile büyük ölçüde el sıkıştı. Ancak Akdeniz ekibi ile bonservis pazarlığı sürüyor. Alanyaspor, 32 yaşında ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.