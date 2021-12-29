Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Efecan Karaca için sıkı pazarlık: İşte rakamlar

Karadeniz Fırtınası, Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu ile büyük ölçüde el sıkıştı. Ancak Akdeniz ekibi ile bonservis pazarlığı sürüyor. Alanyaspor, 32 yaşında ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Bordo-Mavililer ise bu rakamı 800 bin Euro'ya kadar düşürüp transferi resmi olarak sonlandırmak istiyor.
TRANSFER DÖNEMİ 12 OCAK'TA BAŞLIYOR
Bilindiği gibi iki kulüp arasında anlaşma olsa dahi transfer resmi olarak 12 Ocak'ta açıklanabiliyor. Çünkü ara transfer dönemi resmi olarak 12 Ocak'ta start alıyor.