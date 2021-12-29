Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan iddialı açıklamalar!





FATİH DOĞAN'A ÖDÜL

Yazarımız ve TRT yorumcusu Fatih Doğan, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yılın spor yazarı ve paydaş ödülüne layık görüldü. Doğan, ödülünü öğeretim görevlisi Tekmil Sezen Göksu'dan aldı.



BERTOLACCİ KAYSERİ'DE

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı. İtalyan oyuncu ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı.



MALATYA'DA MÜNİR BELİRSİZLİĞİ

Yeni Malatyaspor'lu futbolcu Mounir Chouiar ülkesine izinsiz gidince, kulüp tarafından ihtar çekildi. Chouiar'ın takımdan ayrılmadığı ifade edilirken, genç futbolcudan ise bir açıklama gelmedi.



BARÇA TORRES'İ KAPTI

LA Liga takımlarından Barcelona, Ferran Torres'i renklerine bağladı. Manchester City takımında forma giyen 21 yaşındaki forvetle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.



EN GOLCÜSÜ YATABARE

Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği 26 gole Fransız forvet Mustapha Yatabare, 7 golle katkı sağlayarak Yiğidolar'ın en golcüsü oldu.

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