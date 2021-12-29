Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan iddialı açıklamalar!

F. Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım Yargıtay'ın "Futbolda Şike Davası"nda haklarında verdiği beraat kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım açıklamasında, "10 yıldır kanıtlamaya çalıştığımız 'Masumiyetimiz', Yargıtay'ın beraat kararlarını onaylamasıyla tescillendi. Bizler için, 2011 Mayıs'ında Sivas'ta attığımız 4. golden sonra tartışmaya kapalı olan gerçeği bu vesileyle bir kez daha haykırıyoruz, 2010-2011 sezonu şampiyonu, adıyla, takımıyla ve taraftarıyla Fenerbahçe" dedi.
FENER KUPA'DA TUR PEŞİNDE
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün evinde 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Saat 21.00'de start alacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçta Turgut Doman düdük çalacak. Sarı-Lacivertliler kupada turu geçerek moral bulmayı hedefliyor.
BARCELONA BİLETİNİ KESTİ
Katalan kulübü Xavi'nin istemediği Samuel Umtiti ile devre arasında yolları ayırma kararı aldı.