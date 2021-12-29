Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan iddialı açıklamalar!

    Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, “Futbolda Şike Dava'sında çıkan beraat kararı ile ilgili konuştu. “Masumiyetimiz’, Yargıtay’ın beraat kararlarını onaylamasıyla tescillendi” dedi. İşte sizler için derlediğimiz TAKVİM gazetesi 29 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Masumiyetimiz tescillendi

    F. Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım Yargıtay'ın "Futbolda Şike Davası"nda haklarında verdiği beraat kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım açıklamasında, "10 yıldır kanıtlamaya çalıştığımız 'Masumiyetimiz', Yargıtay'ın beraat kararlarını onaylamasıyla tescillendi. Bizler için, 2011 Mayıs'ında Sivas'ta attığımız 4. golden sonra tartışmaya kapalı olan gerçeği bu vesileyle bir kez daha haykırıyoruz, 2010-2011 sezonu şampiyonu, adıyla, takımıyla ve taraftarıyla Fenerbahçe" dedi.



    FENER KUPA'DA TUR PEŞİNDE
    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün evinde 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Saat 21.00'de start alacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçta Turgut Doman düdük çalacak. Sarı-Lacivertliler kupada turu geçerek moral bulmayı hedefliyor.



    BARCELONA BİLETİNİ KESTİ
    Katalan kulübü Xavi'nin istemediği Samuel Umtiti ile devre arasında yolları ayırma kararı aldı.



        OZAN İNGİLTERE'DE YAPAMADI!
        Fenerbahçe'de sezon başında satın alma opsiyonuyla birliktke Watford'a giden Ozan Tufan sadece 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 maçta forma giyebildi. İngiltere'de umduğunu bulamayan orta saha oyuncusunun milli takımdaki yerini de kaybetti.



        BEŞİKTAŞ'TA KİRALIK HÜSRAN
        Beşiktaş'ta, başka takımlara gönderilen kiralık futbolcular da beklentilerin çok altında kaldı. 11 futbolcu, oynadıkları maçlarda sadece 1 gole imza atarak son 10 sezonun en kötü performansına imza attı. Beşiktaş'ta Boyd, Kerem Kalafat, Utku, Ahmet Gülay, Kartal Yılmaz, Bilal Ceylan, Erdoğan Kaya, Atamer Bilgin, Alpay Çelebi, Abdullah Aydın, farklı takımlara kiralandı.



        DÜELLODAN PAŞA ÇIKTI
        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa, normal süresi 2-2 sona eren maçta Kasımpaşa'yı 5-3 mağlup etti. Kocaeli'de Pereira 81'de kırmızkı art gördü. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa, Kocaelispor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 5-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. A Spor'dan canlı yayınlanan maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Kasımpaşa uzatma dakikalarında 10 kişi oynayan rakibi karşısında sonuca kolay gitti. Kasımpaşa'nın gollerini 4'te Mortadha, 49'da Ahmet Emin Engin, 101'de Tarken Serbest, 105'de Alpay Çelebi (k.k.) ve 116'da Yusuf Erdoğan atarken, Kocaeli'nin gollerini 40 (pen) ve 110'da Benhur, 68'de Pereira kaydetti. Kocaeli'de Pereira 81'de kırmızı kart gördü.



            TÜRKİYE KUPASI'NDA HEYECAN TAM GAZ
            Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig'de aradığını bulamayan ve tüm dikkatini kupaya çeviren Fenerbahçe saat 21.00'de 1. Lig ekibi Afyonspor ile karşılaşacak. Bugün ayrıca birbirinden heyecanlı 4 maç daha oynanacak.



            FATİH DOĞAN'A ÖDÜL
            Yazarımız ve TRT yorumcusu Fatih Doğan, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yılın spor yazarı ve paydaş ödülüne layık görüldü. Doğan, ödülünü öğeretim görevlisi Tekmil Sezen Göksu'dan aldı.

            BERTOLACCİ KAYSERİ'DE
            Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı. İtalyan oyuncu ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı.

            MALATYA'DA MÜNİR BELİRSİZLİĞİ
            Yeni Malatyaspor'lu futbolcu Mounir Chouiar ülkesine izinsiz gidince, kulüp tarafından ihtar çekildi. Chouiar'ın takımdan ayrılmadığı ifade edilirken, genç futbolcudan ise bir açıklama gelmedi.

            BARÇA TORRES'İ KAPTI
            LA Liga takımlarından Barcelona, Ferran Torres'i renklerine bağladı. Manchester City takımında forma giyen 21 yaşındaki forvetle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

            EN GOLCÜSÜ YATABARE
            Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği 26 gole Fransız forvet Mustapha Yatabare, 7 golle katkı sağlayarak Yiğidolar'ın en golcüsü oldu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yalakadan sanatçı olmaz!
            Haberler Spor Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan iddialı açıklamalar!
                SON DAKİKA