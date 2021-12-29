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    Beşiktaş'ta Serdar Aziz bombası! Sezon sonu serbest kalacak olan futbolcu için devreye girecek

    Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle transferler hız kazanmaya başladı. Beşiktaş, sezon sonunda serbest kalacak olan Serdar Aziz için devreye girdi. Gerekiyorsa sezon sonuna kadar beklenecek.

    Serdar Aziz bombası
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    Süper Lig'de ilk yarı sona ermesiyle transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Bu sezon Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Serdar Aziz için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



    2018-2019 sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamazsa sezon sonu serbest kalacak. Gelen bilgilere göre Serdar Aziz'i bonservis bedeli ödememek kaydıyla Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlı kurmayların gerekirse sezon sonuna bekleyeceği de iddia ediliyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Serdar Aziz bombası! Sezon sonu serbest kalacak olan futbolcu için devreye girecek
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