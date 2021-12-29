Beşiktaş'ta Serdar Aziz bombası! Sezon sonu serbest kalacak olan futbolcu için devreye girecek

Süper Lig'de ilk yarı sona ermesiyle transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Bu sezon Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Serdar Aziz için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
2018-2019 sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamazsa sezon sonu serbest kalacak. Gelen bilgilere göre Serdar Aziz'i bonservis bedeli ödememek kaydıyla Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlı kurmayların gerekirse sezon sonuna bekleyeceği de iddia ediliyor.