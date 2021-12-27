Ali Koç başkanlığında hocasız geçen 269 gün! Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor

Sezon başında göreve getirilen Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli camia son yıllarda birçok kez şahit olduğu bir sahneyi tekrardan yaşıyor.
Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu 3 Haziran 2018 tarihinden bu yana tam 269 günü teknik adamı olmadan geçirdi. Göreve geldikten sonra yaptığı uzun görüşmelerin ardından 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman'la yolların ayırıldığını açıklayan Sarı-Lacivertliler tam 33 günlük bekleyişin ardından 20 Temmuz 2018'de Philip Cocu'yu takımın başına getirdi.
Ancak Hollandalı hocanın ömrü uzun olmadı ve 28 Ekim 2018'de sözleşme feshedildi. Hemen yeni teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe geçici olarak Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman'ı göreve getirdi. Ve Cocu'nun gidişinden tam 48 gün sonra 14 Aralık 2018'de Ersun Yanal dönemi başladı.