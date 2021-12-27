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    • Spor
    • 27.12.2021 15:23
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    • 27.12.2021 15:32
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    Ali Koç başkanlığında hocasız geçen 269 gün! Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor

    Sezon başında göreve gelen Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları sürüyor. Özellikle Ali Koç'un başkan seçildiği 2018 yılından bu yana teknik direktör konusunda yüzü gülmeyen sarı-lacivertliler tam 269 günü hocasız geçirdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Ali Koç başkanlığında hocasız geçen 269 gün

    Sezon başında göreve getirilen Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli camia son yıllarda birçok kez şahit olduğu bir sahneyi tekrardan yaşıyor.



    Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu 3 Haziran 2018 tarihinden bu yana tam 269 günü teknik adamı olmadan geçirdi. Göreve geldikten sonra yaptığı uzun görüşmelerin ardından 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman'la yolların ayırıldığını açıklayan Sarı-Lacivertliler tam 33 günlük bekleyişin ardından 20 Temmuz 2018'de Philip Cocu'yu takımın başına getirdi.



    Ancak Hollandalı hocanın ömrü uzun olmadı ve 28 Ekim 2018'de sözleşme feshedildi. Hemen yeni teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe geçici olarak Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman'ı göreve getirdi. Ve Cocu'nun gidişinden tam 48 gün sonra 14 Aralık 2018'de Ersun Yanal dönemi başladı.



        Ancak 4 Mart 2020'de Yanal ile de yollar ayrıldı. Ardından sırasıyla Zeki Göle ve Tahir Karapınar geçici olarak Sarı-Lacivertli takımın başında sahaya çıktı.



        Başkan Ali Koç tam 149 günlük uzun bekleyişin ardından 20 Temmuz 2020'de Erol Bulut'ta karar kıldı. Fakat genç hoca da beklentileri karşılayamadı. 25 Mart 2021'de Bulut'u gönderen yönetim hemen sportif direktör Emre Belözoğlu'nu göreve getirdi.



        1 Haziran 2021'de Belözoğlu ile yola devam etmeyeceğini ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını söyleyen Ali Koç bu açıklamasından tam 32 gün sonra, yani 2 Temmuz 2021'de Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi.



            Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Portekizli hocaya 20 Aralık 2021'de veda edilirken, 1 haftadır takımı Zeki Göle çalıştırıyor.
            Başkan Ali Koç'un yeni hoca arayışlarının bu kez ne kadar süreceği merak konusu.

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            Haberler Spor Ali Koç başkanlığında hocasız geçen 269 gün! Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor
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