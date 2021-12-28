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    • 28.12.2021 16:49
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    • 28.12.2021 16:57
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    Son dakika: Böyle yarış görülmedi! İngiltere'deki at yarışında tarihi anlar! 8 at finişi birlikte geçti

    İngiltere'deki at yarışı, yarışseverleri şoke edecek cinsten. Wolverhampton'daki Betway Insider yarışında tam 8 at finişi birlikte geçti. İngiltere’nin ünlü at yarışı yorumcularından Martin Harris hayatında böyle bir yarışa ilk kez şahit olduğunu söyledi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr

    İngiltere'de düzenlenen bir at yarışı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Wolverhampton'daki Betway Insider yarışında tam 8 at finişi birlikte geçti.

    Foto finiş görüntülerinin uzmanlar tarafından uzun süre incelenmesinin ardından Diamond Jill isimli safkanın milimetrik farkla yarışı kazandığı anlaşıldı.

    İngiltere'nin ünlü at yarışı yorumcularından Martin Harris hayatında böyle bir yarışa ilk kez şahit olduğunu söyledi.

    Sky Sports'dan Mike Cattermole ise, "Bundan daha çekişmeli bir bitiş gördüğümü sanmıyorum" ifadesini kullandı. Yarışı kazanan Diamond Jill sahibine 2 bin 700 sterlin (Yaklaşık 43 bin lira) kazandırdı.
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    Haberler Spor Son dakika: Böyle yarış görülmedi! İngiltere'deki at yarışında tarihi anlar! 8 at finişi birlikte geçti
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