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    • Spor
    • 28.12.2021 17:02
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    • 28.12.2021 17:15
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    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik sorumlu olarak yola devam edilen Önder Karaveli için tarih belli oldu

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik sorumlu olarak yola devam edilen Önder Karaveli ile ilgili Siyah-Beyazlı yönetim tarafından kesin kararın verileceği tarih belli oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Önder Karaveli için tarih belli oldu

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor maçlarına teknik sorumlu olarak çıkan ve 4 karşılaşmadan 7 puan çıkaran Önder Karaveli'nin Siyah-Beyazlılar'da yoluna teknik direktör olarak devam etmesi yönünde beklentiler ortaya çıkarken, yönetimin ise bu konuda henüz kesin kararını vermediği öğrenildi.

    Konyaspor yenilgisinin ardından Beşiktaş yönetiminin Karaveli ile sözleşme yapmak için aceleci olmayacağı ve 5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde alınacak sonuca göre son kararını vereceği belirtildi.

    Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde yönetimin 48 yaşındaki futbol adamı ile teknik direktör olarak yola devam edeceği, finalin kaybedilmesi halinde ise yeni hoca arayışlarına girileceği öne sürülüyor.
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        Haberler Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik sorumlu olarak yola devam edilen Önder Karaveli için tarih belli oldu
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