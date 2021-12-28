Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik sorumlu olarak yola devam edilen Önder Karaveli için tarih belli oldu

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor maçlarına teknik sorumlu olarak çıkan ve 4 karşılaşmadan 7 puan çıkaran Önder Karaveli'nin Siyah-Beyazlılar'da yoluna teknik direktör olarak devam etmesi yönünde beklentiler ortaya çıkarken, yönetimin ise bu konuda henüz kesin kararını vermediği öğrenildi.