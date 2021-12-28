Antalyaspor tek farkla kazandı! Kupada bir üst tura yükseldi | Antalyaspor 2 - 1 Giresunspor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Kupada Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, evinde Karadeniz ekibi Giresunspor'u ağırladı. Saat 17.00'de balşayan karşılaşma A Spor'da canlı yayınlandı. Maçı ev sahibi Antalyspor 2-1 üstünlükle tamamlayarak kupada son 16'ya kaldı.

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Giresunspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 17:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN GOLLERİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Antalyaspor Ghacha'nın golüyle öne geçti. Sağ kanattan topu alan Fredy'nin içeri kestiği topta boşta kalan Ghacha kafayı vurdu ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Antalyaspor 1-0 Giresunspor

İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip Giresunspor'da ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Umut Nayir, şık bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Antalyaspor 1-1 Giresunspor | GOL: Umut Nayir

Karşılaşmada 87. dakikada ev sahibi Antalyaspor bu kez Naldo ile öne geçti. Sol kanatta Giray'ın yaptığı ortaya yükselen Naldo, zor pozisyonda kafayı vurdu ve Antalyaspor'a turu getiren gole imza attı.

Antalyaspor 2-1 Giresunspor | GOL: Naldo



ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Diogo, Bahadır, Eren, Haji, Milosevic, Kudriashov, Poli, Fredy (K), Ghacha, Gökdeniz, Bünyamin

Giresunspor: Onurcan, Fatih, Douglas, Sergen, Hayrullah, Pelupessy, Flavio, Çekdar, Sergio, Champness, Umut

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Antalyaspor ile Giresunspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Erdem Bıyık ve Cemil Tunç, Fırat Aydınus'un yardımcıları olarak görev alacaklar. Mustafa Kürşad Filiz ise maçın dördüncü hakemi olacak.