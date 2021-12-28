Radamel Falcao özüne döndü!

Süper yıldız Radamel Falcao 2019 yılında transfer olduğu Galatasaray'da çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Gollerinden çok sakatlıkları ile konuşulan tecrübeli forvet sezon başında sessiz sedasız takımdan ayrıldı.
Sözleşmesini feshedip Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Falcao, İspanya kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Kolombiyalı forvet ilk 9 maçında 5 gole imza atarak adeta gündemi sarstı.
Barcelona ve Real Madrid ağlarını da havalandıran 35 yaşındaki Falcao bir anda La Liga'nın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.