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    • Spor
    • 28.12.2021 12:00
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    • 28.12.2021 12:18
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    Radamel Falcao özüne döndü!

    Radamel Falcao La Liga'da şov yapıyor. Galatasaray'da sakatlıkların etkisiyle büyük bir hayal kırıklığı oluşturan yıldız futbolcu İspanya'da başta iyi gitse de yeniden sakatlanmıştı. Bu süreçte de toparlanamayan Falcao kariyerinin sonuna geliyor. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Falcao özüne döndü!

    Süper yıldız Radamel Falcao 2019 yılında transfer olduğu Galatasaray'da çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Gollerinden çok sakatlıkları ile konuşulan tecrübeli forvet sezon başında sessiz sedasız takımdan ayrıldı.

    Sözleşmesini feshedip Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Falcao, İspanya kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Kolombiyalı forvet ilk 9 maçında 5 gole imza atarak adeta gündemi sarstı.

    Barcelona ve Real Madrid ağlarını da havalandıran 35 yaşındaki Falcao bir anda La Liga'nın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

        Ancak Falcao son dönemde yeniden özüne dönmeyi başardı! Real Madrid maçında sakatlık yaşayan yıldız futbolcu ardından bir türlü toparlanamadı.

        La Liga ve Kral Kupası'ndaki son 7 maçın 4'sinde kadroya giremeyen, 1'inde ise yedek kulübesinde oturan Falcao bu süreçte sadece 18 dakika forma giyebildi.

        Espanyol maçında 15 dakika, Alaves maçında ise 3 dakika sahada kalabilen Radamel Falcao golle buluşamadı.

            Rayo Vallecano'ya transfer olduktan sonra 15 La Liga maçında sadece 4 kez ilk 11'de görev yapan Kolombiyalı yıldız bir anda yeniden eleştiri oklarının hedefi olmaya başladı.

            İspanyol basını, Falcao'nun sakatlık sorununun artık kariyerini bitirme noktasına geldiğini belirtiyor.
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