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    • Spor
    • 28.12.2021 12:19
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    • 28.12.2021 12:19
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    Beşiktaş dökülüyor! Tarihin en kötü performansı

    Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 90. dakikada yediği golle mağlup olan Beşiktaş, ilk yarıyı lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kapattı. Bu sezon taraftarını mutlu edemeyen Kartal'ın deplasman performansı ise sınıfta kaldı.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Beşiktaş tarihe geçti! En kötü performans

    Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, kabus gibi bir ilk yarı geçirirken tarihinin en kötü deplasman performansına imza attı.

    Son olarak deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilen Kartal, bu sezon dış sahada oynadığı 9. maçta 5 yenilgisini aldı.

    Deplasmanlarda bu sezon sadece 1 kez kazanan Kartal, kalan 3 maçı ise berabere tamamladı.

    Söz konusu 9 maçta sadece 6 puan toplandı. Böylelikle Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de deplasmanlardaki 9. maçlar itibarıyla ligdeki en kötü performansını sergilemiş oldu.

    Beşiktaş, 19. hafta sonunda ligde ise deplasman maçları baz alındığında puan cetvelinin 15. sırasında yer aldı.

    Beşiktaş, dış sahada daha önce 9. maçlar sonunda en kötü istatistiğine 10 puanla 2018-2019 ve 2008-2009 yılında imza atmıştı.

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