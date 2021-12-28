Kasımpaşa - Kocaelispor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Burak Şeker

SAAT: 13.00

YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Mortadha, Varga

TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

KOCAELİSPOR: İsmet, Semih, Diogo, Alpay, Atila, Mandjeck, Omolo, Yiğitali, Benhur, Pereira, Diop

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay



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Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Kasımpaşa, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Lacivert-beyazlı takım, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

Kocaelispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan başladı. Yeşil-siyahlı ekip, bu turda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0, 4. turda ise Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.



KASIMPAŞA - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Saat 13.00'te başlayan Kasımpaşa - Kocaelispor karşılaşması A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kasımpaşa ile Kocaelispor arasında oynanan ZTK 5. Tur maçında Burak Şeker düdük çalıyor. Furkan Ürün ve Murat Tuğberk Curbay, Burak Şeker'in yardımcıları olarak görev alıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak.