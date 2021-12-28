Hatayspor evinde tek golle turladı! Hatayspor 1 - 0 Menemenspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor ile Menemenspor kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçta gülen taraf 49'uncu dakikada Saint-Louis'in attığı golle ev sahibi ekip oldu. Hataspor bu sonuçla adını son 16'ya yazdırdı.

MAÇIN GOLÜ

Karşılaşmanın 49'uncu dakikasında sol kanattan topu alan Hataysporlu Lobzhanidze pozisyonu ceza sahası içerisine sürükledi. Lobzhanidze sıfıra inerek topu arka direğe çevirirken, Saint-Louis boş kaleye golü attı. Bu skorla ev sahibi Akdeniz temsilcisi bir üst tura yükseldi.

İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Popov, Fatih, Simon, Samuel, Sackey, Onur, Muhammed, Saba, Dylan, Kamara

Menemenspor: Murat, İlyas, Emre Batuhan, Barwuah, Sabbah, Cem, Gomes, Kerem, Oğuzhan, Enes, Emir