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    • Spor
    • 28.12.2021 14:59
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    • 28.12.2021 17:01
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    Hatayspor evinde tek golle turladı! Hatayspor 1 - 0 Menemenspor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor ile Menemenspor kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçta gülen taraf 49'uncu dakikada Saint-Louis'in attığı golle ev sahibi ekip oldu.

    takvim.com.tr
    Hatayspor evinde tek golle turladı!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor ile Menemenspor kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçta gülen taraf 49'uncu dakikada Saint-Louis'in attığı golle ev sahibi ekip oldu. Hataspor bu sonuçla adını son 16'ya yazdırdı.

    MAÇIN GOLÜ
    Karşılaşmanın 49'uncu dakikasında sol kanattan topu alan Hataysporlu Lobzhanidze pozisyonu ceza sahası içerisine sürükledi. Lobzhanidze sıfıra inerek topu arka direğe çevirirken, Saint-Louis boş kaleye golü attı. Bu skorla ev sahibi Akdeniz temsilcisi bir üst tura yükseldi.

    İLK 11'LER
    Hatayspor:     Abdullah, Popov, Fatih, Simon, Samuel, Sackey, Onur, Muhammed, Saba, Dylan, Kamara
    Menemenspor: Murat, İlyas, Emre Batuhan, Barwuah, Sabbah, Cem, Gomes, Kerem, Oğuzhan, Enes, Emir

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