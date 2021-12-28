Fenerbahçe sosyal medyada devleri solladı! 2021'in en iyi ilk 5'inde...





Listede ilk 5'e giren bir başka Türk kulübü ise Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 86,8 milyon etkileşim ile 5. sırada kendisine yer buldu. Listenin zirvesinde 156 milyon etkileşim ile İspanyol devi Barcelona bulunuyor. İngiliz devi Machester United 126 milyon etkileşimle üçüncü, Chelsea ise 110 milyon etkileşim ile 4. oldu.