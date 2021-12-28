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    • Spor
    • 28.12.2021 16:10
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    • 28.12.2021 16:11
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    Fenerbahçe sosyal medyada devleri solladı! 2021'in en iyi ilk 5'inde...

    Sosyal medyada yılın futbolun kralları belli oldu. Twitter'da 2021 yılında en çok etkileşim alan 5 futbol kulübünden biri Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler toplam 121 milyon etkileşim ile 3. sırada yer almayı başardı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe sosyal medyada devleri solladı

    Futbol dünyasında yılın sosyal medya liderleri belli oldu. Son dönemde bu alanda büyük bir yükseliş yaşayan Fenerbahçe, Twitter'de 2021 yılının en çok etkileşim alan 5 kulübünden birisi oldu. Sarı-Lacivertliler toplam 121 milyon etkileşim ile 3. sırada yer almayı başardı.



    Fenerbahçe özellikle Mesut Özil transferinin ardından tüm dünyada büyük ses getirmişti. Sarı-Lacivertliler sosyal medyada bir anda en çok konuşulan kulüp haline gelmişti.



    Listede ilk 5'e giren bir başka Türk kulübü ise Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 86,8 milyon etkileşim ile 5. sırada kendisine yer buldu. Listenin zirvesinde 156 milyon etkileşim ile İspanyol devi Barcelona bulunuyor. İngiliz devi Machester United 126 milyon etkileşimle üçüncü, Chelsea ise 110 milyon etkileşim ile 4. oldu.



        Fenerbahçe ve Galatasaray elde ettiği bu başarıyla dünya futbolunun devleri arasında yer alan Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Bayern Münih, Dortmund, Juventus, Inter, Milan ve Roma'yı geride bırakmış oldu.

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