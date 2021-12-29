Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşine tacizci şoku: Can güvenliğimiz tehlikede!

Çift, haziran ayında Trabzon'a gittiğinde ise Gören tarafından Trabzon'daki evinde rahatsız edildi. İkili, bu kez sosyal medya terörüyle baş başa kaldı. Ünlü basketbolcu adına bir internet sitesi açan Gören, burada Bahar Çağlar'ın fotoğraflarıyla rencide edici mesajlar paylaşmaya başladı.