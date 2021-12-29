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    • Magazin
    • 29.12.2021 07:01
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    • 29.12.2021 07:01
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    Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşine tacizci şoku: Can güvenliğimiz tehlikede!

    Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı oyuncusu Bahar Çağlar ile eşi Avukat Emin Ökten, alacağını tahsil etmek isteyen bir şahıs tarafından taciz edildi. Çift, tatil için gittiği Trabzon’da da rahatsız edilince şikayetçi oldu.

    Milli basketbolcu ve eşine tacizci şoku!

    Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı oyuncusu Bahar Çağlar, bir holdingin grup başkan vekili olan Avukat Emin Ökten ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Ökten'in telefonu geçtiğimiz günlerde çaldı.

    Mert Gören isimli bir iş insanı, şirketler grubundan alacağı olduğunu söyledi. Aralarındaki ticari ilişki nedeniyle alacağını tahsil etmeye çalışan Gören, Avukat Ökten'i sürekli aramaya başladı. Avukat Ökten ise Gören'in şirketten alacağı olmadığını gördü.

    Gören'e izah ettiğinde ise iddiaya göre bu şahıs, durumu takıntı haline getirdi. Eşi Bahar Çağlar'la Ökten'i sürekli izleyen Gören, çifte mesaj atarak takipte olduğunu belgeliyordu.

        Çift, haziran ayında Trabzon'a gittiğinde ise Gören tarafından Trabzon'daki evinde rahatsız edildi. İkili, bu kez sosyal medya terörüyle baş başa kaldı. Ünlü basketbolcu adına bir internet sitesi açan Gören, burada Bahar Çağlar'ın fotoğraflarıyla rencide edici mesajlar paylaşmaya başladı.



        SORUŞTURMA AÇILDI
        Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten, psikolojik şiddete daha fazla dayanamayarak şikayetçi oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri süren Ökten çifti, şahsın cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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