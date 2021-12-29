Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşine tacizci şoku: Can güvenliğimiz tehlikede!

Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı oyuncusu Bahar Çağlar, bir holdingin grup başkan vekili olan Avukat Emin Ökten ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Ökten'in telefonu geçtiğimiz günlerde çaldı.
Mert Gören isimli bir iş insanı, şirketler grubundan alacağı olduğunu söyledi. Aralarındaki ticari ilişki nedeniyle alacağını tahsil etmeye çalışan Gören, Avukat Ökten'i sürekli aramaya başladı. Avukat Ökten ise Gören'in şirketten alacağı olmadığını gördü.
Gören'e izah ettiğinde ise iddiaya göre bu şahıs, durumu takıntı haline getirdi. Eşi Bahar Çağlar'la Ökten'i sürekli izleyen Gören, çifte mesaj atarak takipte olduğunu belgeliyordu.