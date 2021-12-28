Beşiktaş’tan yerli operasyonu! Çifte harekat başladı





Siyah-Beyazlılar'ın diğer transfer hedefi ise Kaan Ayhan. Sezon başında da uzun süre transfer gündeminde yer alan milli futbolcu için yeniden harekete geçildiği öğrenildi. Kaan, Beşiktaş'a gelmek isterken, Sassuolo'nun tutumunun transferin kaderini belirleyeceği ifade edildi. İtalyan kulübü sezon başında olduğu gibi Kaan Ayhan'ı kiralamaya sıcak bakmıyor.



Yapılan pazarlıkların nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN