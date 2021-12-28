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    • Spor
    • 28.12.2021 17:02
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    • 28.12.2021 17:02
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    Beşiktaş'tan yerli operasyonu! Çifte harekat başladı

    Transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala çalışmalarına başlayan Beşiktaş, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle ağırlığı yerli isimlere verdi. Cenk Tosun ve Kaan Ayhan'ı kadroya katmak isteyen siyah beyazlılar girişimleri hızlandırdı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’tan yerli operasyonu! Çifte harekat başladı

    Teknik direktör kararını 5 Ocak'taki Süper Kupa maçından sonra verecek olan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle ağırlığını yerli isimlere veren Beşiktaş'ta çifte harekatın başladığı öğrenildi.



    Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Cenk Tosun'un yeniden Beşiktaş'a dönmesi için resmen kolları sıvadığı ve Everton ile masaya oturduğu belirlendi. Siyah-Beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Sakatlık sonrası sahalara dönen fakat istediği süreleri bulamayan Cenk Tosun'un da Beşiktaş'a dönmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.



    Siyah-Beyazlılar'ın diğer transfer hedefi ise Kaan Ayhan. Sezon başında da uzun süre transfer gündeminde yer alan milli futbolcu için yeniden harekete geçildiği öğrenildi. Kaan, Beşiktaş'a gelmek isterken, Sassuolo'nun tutumunun transferin kaderini belirleyeceği ifade edildi. İtalyan kulübü sezon başında olduğu gibi Kaan Ayhan'ı kiralamaya sıcak bakmıyor.

    Yapılan pazarlıkların nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

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