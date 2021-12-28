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    • Spor
    • 28.12.2021 17:43
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    • 28.12.2021 17:49
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    Trabzonspor - Boluspor | CANLI İZLE

    Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'in lideri Trabzonspor sahasında Boluspor'u ağırlıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Boluspor | CANLI

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'in lideri Trabzonspor sahasında Boluspor'u ağırlıyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    Trabzonspor ile Boluspor arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

    A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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    TRABZONSPOR - BOLUSPOR İLK 11'LER
    Trabzonspor: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Siopis, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Koita

    FIRTINA 10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR
    Trabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaştı.

    Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.
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