Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'in lideri Trabzonspor sahasında Boluspor'u ağırlıyor.
Trabzonspor ile Boluspor arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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TRABZONSPOR - BOLUSPOR İLK 11'LER
Trabzonspor: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Siopis, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Koita
FIRTINA 10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR
Trabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.