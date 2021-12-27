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    • Spor
    • 27.12.2021 12:01
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    • 27.12.2021 12:14
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    ZTK'da 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

    Son dakika haberine göre, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu. İşte Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçında düdük çalacak hakemler.

    DHA
    ZTK’da 5. Tur hakemleri açıklandı

    Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu. Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:

    YARIN;
    13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker
    15:00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
    17:00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus
    18:30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
    21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan



    ÇARŞAMBA;
    13:00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır
    15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
    17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
    18:30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
    21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda oynanacak karşılaşmalar naklen ve şifresiz A Spor ekranlarında olacak.

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    Haberler Spor ZTK'da 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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