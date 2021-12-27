Galatasaray'ın hedefi Mert Müldür

Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. 22 yaşındaki genç yetenek, defansın her bölgesinde görev yapabiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de bu transferi çok istediği biliniyor. Yönetimin önümüzdeki hafta içi transfer görüşmesi için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Mert Müldür'ün kulübü Sassuolo ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Sassuolo, genç yıldızı 2019 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'den 4.7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etmişti.
Bu sezon İtalyan ekibinde 13 maçta forma giyen ve 652 dakika sahada kalan Mert Müldür'ün golü bulunmuyor. 22 yaşındaki genç yetenek 14 kez A Milli Takım formasını giyerken rakip fileleri 1 kez havalandırdı.