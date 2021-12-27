Galatasaray'ın hedefi Mert Müldür

Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. 22 yaşındaki genç yetenek, defansın her bölgesinde görev yapabiliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de bu transferi çok istediği biliniyor. Yönetimin önümüzdeki hafta içi transfer görüşmesi için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.