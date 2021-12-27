Fenerbahçe’de Burak Kapacak hüsranı: 13,5 milyona geldi, 1 dakika forma giyemeden gidiyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan 13,5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 22 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Fenerbahçe forması altında süre almayı başaramadı.
Vitor Pereira'ın Avrupa Lig kadrosuna da adını yazmadığı Burak Kapacak, ilk devrenin son iki maçında Zeki Murat Göle tarafından da sahaya sürülmedi.
Fenerbahçe yönetiminin ise önemli bir yatırım yaptığı Burak'ın sezonun ikinci yarısında süre alabileceği bir takıma gitmesini ve gelişimini sürdürmesini kararlaştırdığı öğrenildi.