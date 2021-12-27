Fenerbahçe’de Burak Kapacak hüsranı: 13,5 milyona geldi, 1 dakika forma giyemeden gidiyor!

Süper Lig'den bazı kulüplerin nabız yokladığı Burak Kapacak konusunda şu an için en istekli olan kulüp ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor durumunda. Kocaelispor'un yanı sıra Burak'ın eski kulübü Bursaspor da 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.