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    • Spor
    • 27.12.2021 12:11
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    • 27.12.2021 12:27
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    Fenerbahçe’de Burak Kapacak hüsranı: 13,5 milyona geldi, 1 dakika forma giyemeden gidiyor!

    Fenerbahçe’nin sezon başında Bursaspor’dan 13,5 milyon TL karşılığında transfer ettiği Burak Kapacak, Süper Lig’in ilk yarısında Sarı-Lacivertli forma ile süre alamadı. Genç futbolcunun ligin ikinci yarısı için başka bir kulübe kiralanması kararlaştırıldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
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    Fenerbahçe'nin sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan 13,5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 22 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Fenerbahçe forması altında süre almayı başaramadı.

    Vitor Pereira'ın Avrupa Lig kadrosuna da adını yazmadığı Burak Kapacak, ilk devrenin son iki maçında Zeki Murat Göle tarafından da sahaya sürülmedi.



    Fenerbahçe yönetiminin ise önemli bir yatırım yaptığı Burak'ın sezonun ikinci yarısında süre alabileceği bir takıma gitmesini ve gelişimini sürdürmesini kararlaştırdığı öğrenildi.

        Süper Lig'den bazı kulüplerin nabız yokladığı Burak Kapacak konusunda şu an için en istekli olan kulüp ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor durumunda. Kocaelispor'un yanı sıra Burak'ın eski kulübü Bursaspor da 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

        Burak Kapacak, Bursaspor forması altında geçtiğimiz iki sezonda 1. Lig'de 56 maçta forma giymiş ve 7 gol, 15 asistlik performans ortaya koymuştu.

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