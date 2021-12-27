Usta ve çırak zirvede!

İki başarılı teknik adam daha önce beraber Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Abdullah Avcı'nın o dönem yardımcılığını yapan Uçar, İstanbul ekibi Ümraniyespor ile bu sezon müthiş bir grafik çiziyor.
Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de ilk 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 46 puan topladı. Recep Uçar'lı Ümraniyespor ise TFF 1. Lig'de 18 karşılaşmada 12 galibiyet alırken 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 39 puana ulaştı.
Bordo-Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak çalışan teknik adamlar Süper Lig'de önemli başarılara imza attı. Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde ekibinde bulunan Okan Burak, Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluğu yaşadı.