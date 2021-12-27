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    • Spor
    • 27.12.2021 11:32
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    • 27.12.2021 11:32
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    Süper Lig’de ve TFF 1. Lig’de zirve usta ve çırağın! Abdullah Avcı ve Recep Uçar hakkında dikkat çeken detay

    Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ligin ilk yarısını lider tamamlarken TFF 1. Lig’de liderlik koltuğunda Recep Uçar’lı Ümraniyespor bulunuyor. Bşr dönem Avcı’nın yardımcılığını yapan Uçar, İstanbul ekibi Ümraniyespor ile bu sezon müthiş bir grafik çiziyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Usta ve çırak zirvede!

    İki başarılı teknik adam daha önce beraber Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Abdullah Avcı'nın o dönem yardımcılığını yapan Uçar, İstanbul ekibi Ümraniyespor ile bu sezon müthiş bir grafik çiziyor.

    Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de ilk 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 46 puan topladı. Recep Uçar'lı Ümraniyespor ise TFF 1. Lig'de 18 karşılaşmada 12 galibiyet alırken 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 39 puana ulaştı.

    Bordo-Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak çalışan teknik adamlar Süper Lig'de önemli başarılara imza attı. Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde ekibinde bulunan Okan Burak, Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluğu yaşadı.
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        Haberler Spor Süper Lig’de ve TFF 1. Lig’de zirve usta ve çırağın! Abdullah Avcı ve Recep Uçar hakkında dikkat çeken detay
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