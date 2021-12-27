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    • Spor
    • 27.12.2021 11:27
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    • 27.12.2021 11:27
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    Burak Yılmaz Süper Lig'e mi dönüyor? Performansı vasatın altına düşen yıldız ismin görüşmelere başladığı iddia edildi

    Burak Yılmaz Türkiye'ye mi dönüyor? Yıldız futbolcunun Lille'den ayrılmak için harekete geçtiği iddia edildi. Bu sezon yetersiz bir performans sergileyen Yılmaz'ın ailevi nedenlerden dolayı da ülkesine dönmek istediği belirtiliyor. İşte Burak Yılmaz'ın Süper Lig'de görüştüğü takım...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Şok eden Burak Yılmaz iddiası

    Bu sezon Lille formasıyla beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Burak Yılmaz'la ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı.

    Milli futbolcunun Fransız kulübüyle ayrılık için görüşmelere başladığı ve devre arasında iplerin kopabileceği belirtiliyor.

    Kariyerinin son bölümünü Türkiye'de geçirmek isteyen Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor ile dirsek temasında olduğu öne sürülüyor.

    36 yaşındaki futbolcunun menajeri Necdet Ergezen'in Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la görüştüğü de iddialar arasında.

    Geçtiğimiz sezon Lille'i şampiyon yaparak Ligue 1'e damgasını vuran Burak Yılmaz bu sezona beklenen girişi yapamadı. Aynı takımı gibi büyük bir düşüş yaşayan yıldız futbolcu 26 maçta sadece 6 gol atabilirken, performansı nedeniyle Fransız medyasında eleştiri konusu oldu.

    Burak'ın hem bu gerekçeler hem de ailevi nedenlerden dolayı Türkiye'ye dönmek istediği ifade ediliyor. Eğer milli futbolcunun ayrılığı gerçekleşirse, yeni adresinin büyük ihtimalle Adana Demirspor olacağı gelen bilgiler arasında.

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    Haberler Spor Burak Yılmaz Süper Lig'e mi dönüyor? Performansı vasatın altına düşen yıldız ismin görüşmelere başladığı iddia edildi
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