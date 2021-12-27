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    • Spor
    • 27.12.2021 11:45
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    • 27.12.2021 11:48
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    Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo için sıraya girdiler!

    Fenerbahçe’de son haftalardaki performansı ile eleştirilen ve Yeni Malatyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo devre arası elden uçabilir. Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan ve Fransa’dan teklif yapmaya hazırlanan takımlar olduğu belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Gustavo için sıraya girdiler!

    Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor karşısında forma giymeyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo devre arası elden uçabilir.

    Suudi Arabistan ve Fransa'dan Luiz Gustavo'ya teklif yapmaya hazırlanan takımların olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, 34 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek. Tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda ise yollar ayrılacak.


    2023 YILINDA SONA ERİYOR
    Brezilyalı yıldızın Sarı-Lacivertliler'le sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.




    FENERBAHÇE 6 MİLYON EURO BONSERVİS ÜCRETİ İLE TRANSFER ETMİŞTİ
    Bilindiği gibi Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu 2019 yılında Fransız temsilcisi Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti.


        Fenerbahçe'de bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen Luiz Gustavo, 1 gol atarken 1 kez de asist yaptı. Gustavo, Bundesliga Ligi ekiplerinden Wolfsburg, Hoffenheim, Bayern Münih gibi takımların da formasını giydi.


        Güncel piyasa değeri 3.6 milyon Euro olan yıldız oyuncu 40 kez Brezilya Milli Takım forması giydi ve iki kez fileleri havalandırmayı başardı.

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