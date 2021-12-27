Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo için sıraya girdiler!

Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor karşısında forma giymeyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo devre arası elden uçabilir.
Suudi Arabistan ve Fransa'dan Luiz Gustavo'ya teklif yapmaya hazırlanan takımların olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, 34 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek. Tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda ise yollar ayrılacak.
2023 YILINDA SONA ERİYOR
Brezilyalı yıldızın Sarı-Lacivertliler'le sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
FENERBAHÇE 6 MİLYON EURO BONSERVİS ÜCRETİ İLE TRANSFER ETMİŞTİ
Bilindiği gibi Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu 2019 yılında Fransız temsilcisi Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti.