Son dakika: Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına'nın kayıp yıldızı: Yunus Mallı

Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro'ya kadar inen Yunus Mallı'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Yunus Mallı, geçen sezon 4 milyon 465 bin lira kazandı. Bu sezon sezon ise 8 milyon 930 bin lira garanti ücret alacak.