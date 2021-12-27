Son dakika: Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına'nın kayıp yıldızı: Yunus Mallı

Trabzonspor'un geçen sezon Bundesliga ekibi Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncunun takıma bir türlü adapte olamaması ve formayı alamaması büyük hayal kırıklığı olarak yorumlandı.
Bir dönem Bundesliga'nın en önemli yıldızlarından olan ve piyasa değeri 13 milyon Euro'ya kadar yükselen Yunus Mallı'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro'ya kadar inen Yunus Mallı'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Yunus Mallı, geçen sezon 4 milyon 465 bin lira kazandı. Bu sezon sezon ise 8 milyon 930 bin lira garanti ücret alacak.