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    • Spor
    • 27.12.2021 13:56
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    • 27.12.2021 14:10
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    Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid'le oynayacağı THY EuroLeague maçı ertelendi!

    Son dakika haberi! Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Real Madrid'le oynayacağı maç, İspanyol ekibindeki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin bir maçı daha ertelendi!

    Fenerbahçe Beko'nun Çarşamba günü THY EuroLeague'de Real Madrid'le oynayacağı maç, İspanyol ekibindeki corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    THY EuroLeague'in resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Real Madrid'de görülen birçok vaka nedeniyle İspanyol ekibinden gelen erteleme talebinin kabul edildiği bildirildi. İki tarafla da görüşülerek yeni tarihin yine resmi siteden duyurulacağı ifade edildi.

    BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL MAÇI DA ERTELENMİŞTİ
    Fenerbahçe'nin daha önce de ING Basketbol Ligi'nin 15. haftasında 2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan açıklamada, rakibin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle müsabakanın ertelendiği duyurulmuştu.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid'le oynayacağı THY EuroLeague maçı ertelendi!
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