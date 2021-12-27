Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid'le oynayacağı THY EuroLeague maçı ertelendi!

Fenerbahçe Beko'nun Çarşamba günü THY EuroLeague'de Real Madrid'le oynayacağı maç, İspanyol ekibindeki corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

THY EuroLeague'in resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Real Madrid'de görülen birçok vaka nedeniyle İspanyol ekibinden gelen erteleme talebinin kabul edildiği bildirildi. İki tarafla da görüşülerek yeni tarihin yine resmi siteden duyurulacağı ifade edildi.

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

Fenerbahçe'nin daha önce de ING Basketbol Ligi'nin 15. haftasında 2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan açıklamada, rakibin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle müsabakanın ertelendiği duyurulmuştu.