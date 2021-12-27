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    • Spor
    • 27.12.2021 16:03
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    • 27.12.2021 16:03
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    Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Serdar Aziz'in son durumlarıyla ilgili açıklama

    Süper Lig'de ilk devreyi Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler Afjet Afyonspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Luiz Gustavo ve Serdar Aziz'in son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması! İşte son durumları

    Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 29 Aralık Çarşamba günü TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolcular ise yenilenme idmanı yaptı.

    Arka üst adale yapışma yerinde tendinit (tendon iltihabı) bulguları tespit edilen Luiz Gustavo, günü tedavi programlarıyla geçirdi. Sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz sahada bireysel antrenman yaptı. Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha'nın tedavilerine devam edilirken, Altay Bayındır ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

    Fenerbahçe, Afjet Afyonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Serdar Aziz'in son durumlarıyla ilgili açıklama
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