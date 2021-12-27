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    Hollandalı yıldız Babel'le yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray yerine Emil Ceide'yi istiyor!

    Hollandalı yıldızla devre arasında yolları ayırmayı planlayan G.Saray, Norveç ekibi Rosenborg’ta forma giyen Emil Konradsen Ceide için düğmeye bastı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Babel’in yerine Emil Ceide!

    İlk devrenin sona ermesinin ardından konsantrasyonunu tamamen ara transfere veren Galatasaray'da büyük hareketlilik başladı. Antalyaspor maçının kadrosuna alınmayan Ryan Babel ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar rotasını Norveç'e çevirmiş durumda. Yönetimin, Rosenborg'da forma giyen ve bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emil Konradsen Ceide'ye kanca attığı öğrenildi. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen 20 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu için Fatih Terim'den de onay çıktı. Bu sezon 36 maçta 12 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Ceide'yi çok sayıda kulübün takip ettiği, bu nedenle Galatasaray'ın elini çabuk tutmak istediği belirlendi. Rosenborg ile 2024'e kadar sözleşmesi olan genç yıldız ülkesinin U21 takımında da oynuyor.



    SÜRPRİZ CEZA AÇIKLAMASI
    Devre arasında takımdan gönderilmesi beklenen Ryan Babel'den ilginç bir çıkış geldi. Hollandalı yıldız sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir tweet için para cezasına çarptırılmak biraz acı hissettirdi" ifadesini kullandı. Önceki gün de Instagram hesabını kapatan Babel'e yönetimden ne tür bir ceza geldiği belirsizliğini koruyor.



    VE BOEY GERİ DÖNDÜ
    Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sacha Boey geri döndü. Fransız sağ bek dünkü idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.



        BİLİC'TE KRİTİK TARİH 5 OCAK!
        Hırvat hoca, Çin Ligi'ndeki son maçın ardından Beijing Gouan ile fesih görüşmesi yapacak... Joachim Löw'le beraber Fenerbahçe'nin en ciddi teknik direktör adayı olan Slaven Bilic konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çin basını, Hırvat hocanın 4 Ocak'ta oynanacak son lig maçının ardından Beijing Gouan ile masaya oturacağını yazdı. Beijing'in gösterdiği kötü performans sonrası Çin kulübünün Aralık 2022'de bitecek olan sözleşmeyi feshedeileceği belirtiliyor. Bu durumda Bilic, 5 Ocak'ta serbest kalacak ve Fenerbahçe gelişinin önündeki engel kalkacak. Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic'in Sarı- Lacivertli takımda çalışmayı çok istediği ve bunun için fedakarlık yapmaya hazır olduğu da iddia edildi.



        RÜYASINDA GÖRÜR!
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Caner Erkin Trabzon spor'u rüyasında görür. Paylaşımlarını yakaladık" diyerek oyuncunun transferini veto etti.
        Trabzonspor ile ismi son dönemde sıkça anılan Caner Erkin, taraftarların tepki göstermesinden sonra sosyal medyadan 2010-11 sezonuna ait ve Fenerbahçe'yle ilgili paylaşımlarını silmişti. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Caner Erkin Trabzonspor'u rüyasında görür. Paylaşımlarını yakaladık" diyerek oyuncunun transferini veto etti. Caner Erkin ise paylaşımları silmesine rağmen transferini kurtaramadı. Caner Erkin'in Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.



        MAREK HAMSİK MEST EDİYOR!
        Marek Hamsik Başakşehir maçında tam 121 kez topla buluşurken 96 kez isabetli pas yaparak yüzde 88.9'luk başarı sağladı. Slovak maestro 12.44 km mesafe kat ederek gençlere taş çıkarmaya devam etti.



            REKORA DOYMUYOR!
            Trabzon, en fazla puan topladığı 1995-96 sezonu ile 2010-11 sezonundaki 82 puanlı dönemden daha yüksek puan ortalaması yakaladı.



            ADANA DEMİR'DE SERİ SONU!
            Süper Lig'de Göztepe ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, 16. dakikada Mario Balotelli'nin attığı muhteşem golle öne geçti. İkinci yarıda Göztepe, Adana Demirspor kalesine büyük bir baskı kurdu. İzmir ekibi, 78'de Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Adana Demirspor'un 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.



            LİDER ÜMRANİYESPOR GENÇLER'E ACIMADI: 3-1
            Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Diğer sonuçlar: Samsunspor-Tuzlaspor: 2-2, Eyüpspor-Balıkesirspor: 1-1, Ankaragücü- Keçiörengücü: 2-1.

            BEŞİKTAŞ KONYA'DA 3 PUAN PEŞİNDE
            Beşiktaş ilk yarının son haftasında ligin flaş takımlarından Konya'ya konuk oluyor. Saat 20.00'de start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.

            GAZİANTEP BİR İLKİ BAŞARDI!
            Süper Lig'de Gaziantep deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti... Maçın tek golünü 44. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti... Erol Bulut'un çalıştırdığı Gazintep FK deplasmanda ilk kez kazandı.

            ALANYA VE KARAGÜMRÜK 1-1'İNİ ÜZMEDİ
            Alanyaspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibinin golünü 57'de Efkan Bekiroğlu attı. Karagümrük ise 70'te Pesic ile beraberliği yakaladı. Alanya 28, Karagümrük ise 27 puana yükseldi.

            KAYSERİSPOR-DG SİVASSPOR
            SüperLig'de ilk yarı bugün oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Yukatel Kayserispor evinde Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

            CURRY'DEN MÜTHİŞ ŞOV
            NBA'de sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımları arasındaki maçta Golden State, Phoenix'i 116-107 yendi. Warriors'ın skor yükünü, 33 sayı, 6 asistle Stephen Curry çekti.

            NANDO DE COLO 8 VESELY 6 HAFTA YOK
            Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde LDLC Asvel ile oynadığı maçta sakatlanan Jan Vesely'nin 6 hafta, Nando de Colo'nun da 8-10 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Bu haber Fener'de şok etkisi yarattı.

            GALATASARAY TOFAŞ'I DEPLASMANDA YENDİ
            ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti. Konuk ekipte Purcell 23 sayı kaydetti. Dün alınan diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji-Semt77 Yalova: 102-79, Aliağa Petkim- Merkezefendi: 70-89.

            2. VE 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
            Soma: 0-1, Niğde Anadolu-Vanspor: 0-1, Adıyaman-Bodrumspor: 3-1, Afjet AfyonsporÇorum: 3-1, Diyarbekir-Sarıyer: 3-1, Ergene Velimeşespor-Bayburt Özel İdare: 1-2, Sakaryaspor-Sivas Belediye: 4-2.

            ÜÇÜNCÜ LİG 2. GRUP
            Iğdır FK-Kızılcabölükspor: 1-1, Bayrampaşa-Hacettepe: 1-1, Elazığ Karakoçan FK-68 Aksaray Belediyespor: 3-0, İskenderun-Kuşadası: 3-0, Orduspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0, Altındağ--Darıca G.Birliği: 5-1, Çarşamba-Düzcespor: 2-1, Siirt İl Özel İdaresi-Kestelspor: 0-1.
            İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Pendik-Amed Sportif: 0-3, Uşak-Pazar: 2-0, Kırşehir Bel.-Kırklareli: 0-0, Nazilli Bel.-Şanlıurfa: 1-0, Erzincan-1922 Konyaspor: 3-1, Tarsus İY.-Bucaspor: 1-1, Isparta-Z.Kömürspor: 1-2.

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            Haberler Spor Hollandalı yıldız Babel'le yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray yerine Emil Ceide'yi istiyor!
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