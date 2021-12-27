Hollandalı yıldız Babel'le yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray yerine Emil Ceide'yi istiyor!





LİDER ÜMRANİYESPOR GENÇLER'E ACIMADI: 3-1

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Diğer sonuçlar: Samsunspor-Tuzlaspor: 2-2, Eyüpspor-Balıkesirspor: 1-1, Ankaragücü- Keçiörengücü: 2-1.



BEŞİKTAŞ KONYA'DA 3 PUAN PEŞİNDE

Beşiktaş ilk yarının son haftasında ligin flaş takımlarından Konya'ya konuk oluyor. Saat 20.00'de start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.



GAZİANTEP BİR İLKİ BAŞARDI!

Süper Lig'de Gaziantep deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti... Maçın tek golünü 44. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti... Erol Bulut'un çalıştırdığı Gazintep FK deplasmanda ilk kez kazandı.



ALANYA VE KARAGÜMRÜK 1-1'İNİ ÜZMEDİ

Alanyaspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibinin golünü 57'de Efkan Bekiroğlu attı. Karagümrük ise 70'te Pesic ile beraberliği yakaladı. Alanya 28, Karagümrük ise 27 puana yükseldi.



KAYSERİSPOR-DG SİVASSPOR

SüperLig'de ilk yarı bugün oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Yukatel Kayserispor evinde Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.



CURRY'DEN MÜTHİŞ ŞOV

NBA'de sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımları arasındaki maçta Golden State, Phoenix'i 116-107 yendi. Warriors'ın skor yükünü, 33 sayı, 6 asistle Stephen Curry çekti.



NANDO DE COLO 8 VESELY 6 HAFTA YOK

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde LDLC Asvel ile oynadığı maçta sakatlanan Jan Vesely'nin 6 hafta, Nando de Colo'nun da 8-10 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Bu haber Fener'de şok etkisi yarattı.



GALATASARAY TOFAŞ'I DEPLASMANDA YENDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti. Konuk ekipte Purcell 23 sayı kaydetti. Dün alınan diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji-Semt77 Yalova: 102-79, Aliağa Petkim- Merkezefendi: 70-89.



2. VE 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR

Soma: 0-1, Niğde Anadolu-Vanspor: 0-1, Adıyaman-Bodrumspor: 3-1, Afjet AfyonsporÇorum: 3-1, Diyarbekir-Sarıyer: 3-1, Ergene Velimeşespor-Bayburt Özel İdare: 1-2, Sakaryaspor-Sivas Belediye: 4-2.



ÜÇÜNCÜ LİG 2. GRUP

Iğdır FK-Kızılcabölükspor: 1-1, Bayrampaşa-Hacettepe: 1-1, Elazığ Karakoçan FK-68 Aksaray Belediyespor: 3-0, İskenderun-Kuşadası: 3-0, Orduspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0, Altındağ--Darıca G.Birliği: 5-1, Çarşamba-Düzcespor: 2-1, Siirt İl Özel İdaresi-Kestelspor: 0-1.

İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Pendik-Amed Sportif: 0-3, Uşak-Pazar: 2-0, Kırşehir Bel.-Kırklareli: 0-0, Nazilli Bel.-Şanlıurfa: 1-0, Erzincan-1922 Konyaspor: 3-1, Tarsus İY.-Bucaspor: 1-1, Isparta-Z.Kömürspor: 1-2.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN