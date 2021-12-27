Hollandalı yıldız Babel'le yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray yerine Emil Ceide'yi istiyor!

İlk devrenin sona ermesinin ardından konsantrasyonunu tamamen ara transfere veren Galatasaray'da büyük hareketlilik başladı. Antalyaspor maçının kadrosuna alınmayan Ryan Babel ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar rotasını Norveç'e çevirmiş durumda. Yönetimin, Rosenborg'da forma giyen ve bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emil Konradsen Ceide'ye kanca attığı öğrenildi. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen 20 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu için Fatih Terim'den de onay çıktı. Bu sezon 36 maçta 12 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Ceide'yi çok sayıda kulübün takip ettiği, bu nedenle Galatasaray'ın elini çabuk tutmak istediği belirlendi. Rosenborg ile 2024'e kadar sözleşmesi olan genç yıldız ülkesinin U21 takımında da oynuyor.
SÜRPRİZ CEZA AÇIKLAMASI
Devre arasında takımdan gönderilmesi beklenen Ryan Babel'den ilginç bir çıkış geldi. Hollandalı yıldız sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir tweet için para cezasına çarptırılmak biraz acı hissettirdi" ifadesini kullandı. Önceki gün de Instagram hesabını kapatan Babel'e yönetimden ne tür bir ceza geldiği belirsizliğini koruyor.
VE BOEY GERİ DÖNDÜ
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sacha Boey geri döndü. Fransız sağ bek dünkü idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.