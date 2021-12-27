Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun taban fiyatını belirledi!





MENAJERINE İLETİLDİ

Galatasaray yönetiminin Kerem konusunda 'tok satıcı'yı oynayacağı ve taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar özellikle Fransa ve Almanya'dan talipleri olan yıldız futbolcu için bu rakamın altında gelen teklifleri değerlendirmeye alınmayacak. Yönetimin alınan bu kararla ilgili Kerem'in menajerine de bilgi verdiği gelen bilgiler arasında. Son olarak Antalyaspor maçında 3-4 kulübün yetkilileri Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için tribündeki yerini almıştı. Bu sezon 31 resmi maçta oynayan genç yıldız 7 gol ve 6 asistle tam 13 gole direkt katkıda bulundu.