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    Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun taban fiyatını belirledi!

    Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor maçındaki süper performansıyla alkış alan Kerem Aktürkoğlu konusunda ‘tok satıcı’yı oynayacak. Yönetimin genç futbolcu için taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

    Taban fiyat 20 milyon Euro!

    Cimbom için çok kötü geçen sezonun yüzleri güldüren tek ismi Kerem Aktürkoğlu oldu... Müthiş performansını Antalyaspor maçında 1 gol ve 1 asistle taçlandıran genç futbolcu için devre arasında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.



    MENAJERINE İLETİLDİ
    Galatasaray yönetiminin Kerem konusunda 'tok satıcı'yı oynayacağı ve taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar özellikle Fransa ve Almanya'dan talipleri olan yıldız futbolcu için bu rakamın altında gelen teklifleri değerlendirmeye alınmayacak. Yönetimin alınan bu kararla ilgili Kerem'in menajerine de bilgi verdiği gelen bilgiler arasında. Son olarak Antalyaspor maçında 3-4 kulübün yetkilileri Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için tribündeki yerini almıştı. Bu sezon 31 resmi maçta oynayan genç yıldız 7 gol ve 6 asistle tam 13 gole direkt katkıda bulundu.



    SÖZLEŞME UZATTI
    Milli Takım formasıyla da 8 maçta 3 kez ağları havalandıran Kerem kısa süre önce Galatasaray'la 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalamıştı. Kerem'in yeni sözleşmesinde serbest kalma bedeli bulunmuyor.

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    Haberler Spor Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun taban fiyatını belirledi!
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