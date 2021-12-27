Ferdi ve Berke uçuyor!

İki yıldız ile ilgili önemli detay ise 1 hafta sonra istedikleri takımla görüşecek olmaları… Sözleşme uzatmadıkları için iki oyuncu ile isteyen kulüp yılbaşından sonra transfer görüşmesi yapabilecek.
Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları, "Ali Koç yeni teknik direktörü odaklanırken eldeki yıldızları da kaçıracak. Bu artık çok belli… Seneye yerli oyuncular daha da önem kazanacak. Bu rahatlık neden!" yorumları yaptı.
Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun sosyal medyada "Fenerbahçe'nin iki yıldızı 1 hafta sonra istedikleri kulüple görüşebilecek" paylaşımını beğenmesi ise dikkat çekti.