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    • Spor
    • 27.12.2021 12:20
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    • 27.12.2021 12:20
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    Ferdi ve Berke uçuyor!

    Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına odaklanırken iç transferde iki yıldızı için adım atmaması taraftarının endişelenmesine neden oluyor… Sarı-Lacivertliler’in iki yıldızı Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu’nun sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor.

    Onur Koçhan
    Ferdi ve Berke uçuyor!

    İki yıldız ile ilgili önemli detay ise 1 hafta sonra istedikleri takımla görüşecek olmaları… Sözleşme uzatmadıkları için iki oyuncu ile isteyen kulüp yılbaşından sonra transfer görüşmesi yapabilecek.

    Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları, "Ali Koç yeni teknik direktörü odaklanırken eldeki yıldızları da kaçıracak. Bu artık çok belli… Seneye yerli oyuncular daha da önem kazanacak. Bu rahatlık neden!" yorumları yaptı.

    Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun sosyal medyada "Fenerbahçe'nin iki yıldızı 1 hafta sonra istedikleri kulüple görüşebilecek" paylaşımını beğenmesi ise dikkat çekti.
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        Haberler Spor Ferdi ve Berke uçuyor!
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