Serdar Aziz'de yeni Maldivler krizi! Fenerbahçe taraftarları isyan etti

Fenerbahçe'deki performansı sürekli tartışma konusu olan Serdar Aziz sürpriz bir şekilde Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Kulüpten milli futbolcu ile ilgili yapılan bilgilendirmede, gribal enfeksiyon sebebiyle böyle bir kararın alındığı belirtildi.
Ancak Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar büyük bir tartışma yarattı. Yapılan paylaşımla, Serdar Aziz'in eşiyle birlikte dün gece bir organizasyona katıldığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada, "Serdar hani gripti? Gecelerde ne işi var?" diyerek olaya tepki gösterdi.
Tüm bu yaşananlar akıllara hemen 2018-2019 sezonunu getirdi. O dönem Galatasaray formasını giyen Serdar Aziz yine ilk devrenin son maçı olan Sivasspor karşılaşması öncesi rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.