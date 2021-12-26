Serdar Aziz'de yeni Maldivler krizi! Fenerbahçe taraftarları isyan etti





Ancak Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar büyük bir tartışma yarattı. Yapılan paylaşımla, Serdar Aziz'in eşiyle birlikte dün gece bir organizasyona katıldığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada, "Serdar hani gripti? Gecelerde ne işi var?" diyerek olaya tepki gösterdi.