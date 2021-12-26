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    • Spor
    • 26.12.2021 13:47
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    • 26.12.2021 13:53
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    Serdar Aziz'de yeni Maldivler krizi! Fenerbahçe taraftarları isyan etti

    Fenerbahçe'deki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Serdar Aziz'in "gribal enfeksiyon" gerekçesiyle Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadığı açıklandı. Bu açıklamanın hemen sonrasında ünlü futbolcunun eşinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Serdar Aziz’de yeni Maldivler krizi! Taraftarlar isyan etti

    Fenerbahçe'deki performansı sürekli tartışma konusu olan Serdar Aziz sürpriz bir şekilde Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Kulüpten milli futbolcu ile ilgili yapılan bilgilendirmede, gribal enfeksiyon sebebiyle böyle bir kararın alındığı belirtildi.



    Ancak Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar büyük bir tartışma yarattı. Yapılan paylaşımla, Serdar Aziz'in eşiyle birlikte dün gece bir organizasyona katıldığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada, "Serdar hani gripti? Gecelerde ne işi var?" diyerek olaya tepki gösterdi.



    Tüm bu yaşananlar akıllara hemen 2018-2019 sezonunu getirdi. O dönem Galatasaray formasını giyen Serdar Aziz yine ilk devrenin son maçı olan Sivasspor karşılaşması öncesi rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.



        Ancak tecrübeli yıldızın eşi Tuğçe Aziz'in 1 gün sonra Maldivler'den fotoğraf paylaşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Serdar yaşanan bu olayın ardından Fatih Terim tarafından kadrodan çıkarılmış ardından da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.



        Fenerbahçe yönetiminin şimdi Serdar Aziz'le ilgili bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.

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