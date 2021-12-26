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    • Spor
    • 26.12.2021 13:52
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    • 26.12.2021 13:52
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    Son dakika Trabzonspor haberleri... Liderden transfer harekatı! Polonyalı sol bek müjdesi!

    İlk devreyi lider tamamlayan Trabzonspor’da yönetim transfer çalışmalarının startını verdi. 1 sol bek, 1 sağ kanat ve 1 stoper transfer etmeyi planlayan Karadeniz Fırtınası ile ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    Trabzonspor'un daha önce yakınlaştığı Polonyalı sol bekten sürpriz bir hamle geldi. Union Berlin forması giyen Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ın menajerlik şirketi Fabryka Futbol sosyal medyadan Trabzonspor'u takibe aldı.

    Bu gelişme "Transfer bitti mi?" sorularını da beraberinde getirdi. Bu sezon Alman ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan genç yıldız Puchacz'ı özellikle Abdullah Avcı takımında görmeyi çok istiyor.

    22 yaşındaki oyuncunun Union Berlin ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Oyuncu da artık Almanya'dan ayrılmayı planlıyor. Bu sezon takımında sadece 7 maçta forma giyebilen Puchacz'ın 2 asisti bulunuyor.
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        Haberler Spor Son dakika Trabzonspor haberleri... Liderden transfer harekatı! Polonyalı sol bek müjdesi!
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