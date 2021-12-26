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    • Spor
    • 26.12.2021 15:59
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    • 26.12.2021 16:06
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    CANLI | Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı canlı skor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Alanyaspor - Fatih Karagümrük

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.

    ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou.

    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Bertolacci, Tunay, Jimmy, Pesic.

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